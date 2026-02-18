Видео
Главная Новости дня Встреча политгруппы была 4 часа — детали первого дня переговоров в Женеве

Встреча политгруппы была 4 часа — детали первого дня переговоров в Женеве

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 00:08
Переговоры в Женеве 17 февраля — итоги первого дня
Переговоры в Женеве. Фото: REUTERS

После общей части обсуждения на переговорах в Женеве 17 февраля, работу продолжили по направлениям. Так, встреча политической подгруппы продолжалась более четырех часов.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Итоги переговоров в Женеве

Корреспондентка рассказала, что первый день переговоров в Женеве уже завершился. Делегации Украины, США и России продолжат работу завтра.

Известно, что по итогам переговоров 18 февраля ожидается пресс-брифинг. Украинская сторона планирует провести встречу с советниками по нацбезопасности Великобритании и Франции после окончания переговорного процесса с россиянами.

Также в Женеве присутствуют советники лидеров Великобритании, Франции и Италии, которые наблюдают за процессом, но не принимают непосредственного участия в переговорах.

В результате первого раунда переговоров известно, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским диктатором Владимир Путиным. Украинский лидер готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свою армию на эквивалентное расстояние. Он заявил, что украинцы не примут "мир", который предполагает сдачу Донбасса.

Также глава государства опасается, что новый глава российской делегации Владимир Мединский попытается затянуть переговоры.

Также президент анонсировал доклад делегации по результатам первого раунда. Украинская сторона должна поднять вопрос российских ударов, в частности перед американской стороной, которая предлагала и Киеву, и Москве воздержаться от атак.

Сегодня переговоры стартовали с задержкой. Вероятно, из-за встречи представителей США и Ирана, которые также проходили в Женеве. Именно там находились американские спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

После совместной части делегации Украины, США и РФ работали в политической и военной группах. Обсуждали вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Завтра по итогам второго раунда ожидается брифинг.

Напомним, Умеров назвал, что обсудили на переговорах в Женеве. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

В США назвали самую тяжелую проблему в переговорах между Украиной и РФ. Речь идет о вопросе территорий, по которому сторонам не удается прийти к согласию.

переговоры Швейцария война в Украине Россия мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
