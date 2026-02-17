Владимир Зеленский хочет встречи с Путиным, — Axios

Зеленский стремится встретиться с Путиным, — Axios
Президент Украины Владимир Зеленский настроен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинской делегации в Женеве он поручил проработать вопрос о проведении переговоров на уровне лидеров.
Об этом сообщает Axios, передает Новини.LIVE.
Подготовка к встрече с Путиным
По мнению Зеленского, во время личной встречи с Путиным можно решить вопрос касательно территории.
По данным Axios, американские посредники предлагают защитникам Украины отойти из части Донбасса, которая сейчас находится под контролем ВСУ. В таком случае эта территория стала бы демилитаризованной "свободной экономической зоной". Вопрос о том, какая страна получит суверенитет над Донбассом, пока не решили.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Москва не настроена на мир. К такому выводу он пришел, поскольку Россия в день первого раунда переговоров в Женеве нанесла удар по Украине.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский 16 февраля встретился с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом. Во время встречи политики говорили об усилении санкций против танкерного флота РФ.
Читайте Новини.LIVE!