Владимир Зеленский хочет встречи с Путиным, — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский настроен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинской делегации в Женеве он поручил проработать вопрос о проведении переговоров на уровне лидеров.

Подготовка к встрече с Путиным

По мнению Зеленского, во время личной встречи с Путиным можно решить вопрос касательно территории.

По данным Axios, американские посредники предлагают защитникам Украины отойти из части Донбасса, которая сейчас находится под контролем ВСУ. В таком случае эта территория стала бы демилитаризованной "свободной экономической зоной". Вопрос о том, какая страна получит суверенитет над Донбассом, пока не решили.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Москва не настроена на мир. К такому выводу он пришел, поскольку Россия в день первого раунда переговоров в Женеве нанесла удар по Украине.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский 16 февраля встретился с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом. Во время встречи политики говорили об усилении санкций против танкерного флота РФ.