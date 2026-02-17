Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, — Axios

Володимир Зеленський. Фото: Sergei Supinsky/AFP

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним. Згідно з його дорученням, українська делегація в Женеві має пропрацювати питання щодо проведення переговорів на рівні лідерів.

Про це повідомляє Axios, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Підготовка до зустрічі з Путіним

На думку Зеленського, лише за умови його особистої зустрічі з Путіним можна вирішити питання щодо територій.

За даними Axios, американські посередники пропонують ЗСУ відійти з частини Донбасу, яка наразі перебуває під контролем України. У такому разі ця територія сталася б демілітаризованою "вільною економічною зоною". Питання щодо того, яка країна отримає суверенітет над Донеччиною, залишається відкритим.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Москва не налаштована на мир. Такого висновку він дійшов, оскільки Росія в день першого раунду переговорів у Женеві завдала удару по Україні.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський 16 лютого зустрівся із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Під час зустрічі політики говорили про посилення санкцій проти російського танкерного флоту.