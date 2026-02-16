Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив із сенаторами США санкційний законопроєкт проти РФ

Зеленський обговорив із сенаторами США санкційний законопроєкт проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 17:23
Зеленський обговорив із санаторами США атаки РФ на Україну
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із сенаторами США 16 лютого 2026 року. Фото: ОПУ

У понеділок, 16 лютого, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Сторони обговорили посилення санкцій проти російського танкерного флоту та енергетичну підтримку України.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Офісу президента України у понеділок, 16 лютого.

Глава держави подякував сенаторам за послідовну двопартійну підтримку України та висловив окрему вдячність президенту США Дональду Трампу та його команді.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, зокрема проти атомної енергетики й танкерного флоту РФ.

"Важливо, щоб Сполучені Штати активно співпрацювали з Євросоюзом не лише для того, щоб затримувати танкери російського тіньового флоту, а й конфісковувати нафту, яку вони транспортують", — наголосив Зеленський.

Водночас він зазначив, що сподівається, що Сенат підтримає санкційний законопроєкт:

"Для нас це дуже важливо. Ми не бачимо так багато інструментів, як можна вплинути на Путіна, як натиснути на Росію, як зупинити цю війну. Інструмент номер один — це санкційна політика".

Президент України й сенатори США говорили також про ситуацію на фронті та процес перемовин для досягнення достойного миру. Глава держави поінформував про підготовку до зустрічі переговорних команд у Женеві. 

Крім того, мовилося й про російські удари по американських компаніях, які працюють в Україні. Сторони засудили ці атаки та наголосили, що Росія має понести відповідальність за злочини агресії.

Зеленський зустрівся із сенаторами США
Сенатори США під час зустрічі із Зеленським 16 лютого. Фото: ОПУ

Енергетична підтримка України

Президент та американські сенатори приділили увагу й енергетичній підтримці України.

Володимир Зеленський подякував США за швидку реакцію на потреби українського енергетичного сектору. За його словами, цього тижня у Франції відбудеться зустріч у форматі енергетичного "Рамштайну", і Україна має список конкретного обладнання, яке необхідне для відновлення енергетики. 

Окремо сторони обговорили використання заморожених російських активів для потреб України. Їх доцільно було б спрямувати на закупівлю ракет до комплексів "Петріот", які зможуть посилити протиповітряну оборону України.

Повернення українських дітей

Також під час зустрічі йшлося про зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Глава держави наголосив, що Росія утримує тисячі викрадених українських дітей, із них вдалося повернути додому більш ніж 1800. Володимир Зеленський додав, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей проведе зустрічі з партнерами в Брюсселі та Сполучених Штатах Америки за участю першої леді США. 

Річард Блюменталь поінформував про зустріч з українськими дітьми, яких вдалося повернути з РФ, і наголосив, що Сполучені Штати мають запроваджувати додаткові санкції проти Росії та посилювати протиповітряну оборону України.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський попередив, що Росія готується до нового масованого удару по Україні.

Нещодавно президент України заявив, що поступки Путіну лише розширюють апетити Росії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
