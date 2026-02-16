Відео
Головна Новини дня Росія готується до масованого удару по енергетиці, — Зеленський

Росія готується до масованого удару по енергетиці, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 13:38
РФ готує новий масований удар по енергетиці — деталі від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці у областях України. Минулої ночі Росія атакувала ракетами об'єкти інфраструктури та готується до масованого удару.

Про це глава держави повідомив у Telegram в понеділок, 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Зеленський доручив посилити захист на тлі можливої атаки РФ

Зеленський під час щоденного селектора заслухав звіт щодо наслідків нічного удару росіян. Він наголосив, що навіть перед тристоронньою зустріччю у Женеві армія РФ продовжує бити по Україні.

"Це красномовно — як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета — це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну", — зазначив глава держави.

Зеленський повідомив про новий масований удар
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Він також дав доручення командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку. Протягом дня вони мають підготувати необхідні додаткові заходи захисту, оскільки є інформація від розвідки про те, що РФ готує новий масований удар. 

"Окремо обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, на Сумщині, у Кропивницькому та області, у Києві та області, у Тернополі. Доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, і загалом по програмі вийдемо на рівень близько 90 тис. пакунків", — додав Зеленський.

Зеленський повідомив про новий масований удар
Селектор щодо ситуації в енергетиці. Фото: скриншот

Також міністр енергетики України Денис Шмигаль доповів про підготовку до енергетичного "Рамштайну", який відбудеться цього тижня у Франції.

"Будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка ситуація в енергосистемі України станом на зараз.

Також ми розповідали про те, що Україна почала нарощувати потужність розподіленої генерації.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
