РФ готовит новый массированный удар по энергетике — детали от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике в областях Украины. Прошлой ночью Россия атаковала ракетами объекты инфраструктуры и готовится к массированному удару.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 16 февраля, передает Новини.LIVE.

Зеленский поручил усилить защиту на фоне возможной атаки РФ

Зеленский во время ежедневного селектора заслушал отчет о последствиях ночного удара россиян. Он отметил, что даже перед трехсторонней встречей в Женеве армия РФ продолжает бить по Украине.

"Это красноречиво — как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров. Каждая российская ракета — это ответ агрессора на призывы закончить войну, и именно поэтому мы настаиваем: только с достаточным давлением на Россию и четкими гарантиями безопасности Украине реально закончить эту войну", — отметил глава государства.

Он также дал поручение командующему Воздушных сил ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко. В течение дня они должны подготовить необходимые дополнительные меры защиты, поскольку есть информация от разведки о том, что РФ готовит новый массированный удар.

"Отдельно обсудили ситуацию в Харькове и области, в Запорожье, Полтаве и области, в Сумской области, в Кропивницком и области, в Киеве и области, в Тернополе. Поручил правительству расширить поставки для Харькова по программе пакетов тепла, и в целом по программе выйдем на уровень около 90 тыс. пакетов", — добавил Зеленский.

Также министр энергетики Украины Денис Шмыгаль доложил о подготовке к энергетическому "Рамштайн", который состоится на этой неделе во Франции.

"Будут представлены государства Группы семи, партнеры из Северной Европы и Балтии, также будут министры из США, Канады и из ЕС. Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится", — отметил глава государства.

