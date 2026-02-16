Аварийные отключения в нескольких областях — ситуация в энергетике
Из-за непогоды в Украине обесточены 178 населенных пунктов в восьми областях. Кроме того, действуют аварийные отключения света из-за российских ударов по энергетике.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Укрэнерго.
Состояние в энергетике Украины
Из-за обстрелов обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. Без света остается значительная часть потребителей в Одессе.
"Везде, где это сейчас позволяют безопасные условия, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", — отмечают в Укрэнерго.
Кроме того, в большинстве областей действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех потребителей. В некоторых регионах вынужденно применены аварийные отключения.
"Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго отмечают, что потребление света возросло. Поэтому украинцев просят экономно пользоваться электроэнергией.
Из-за плохой погоды полностью или частично были обесточены 178 населенных пунктов в таких областях:
- Одесской;
- Николаевской;
- Хмельницкой;
- Киевской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Днепропетровской.
Ремонтные бригады облэнерго осуществляют восстановление поврежденных линий.
