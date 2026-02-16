Аварийные отключения в нескольких областях — ситуация в энергетике

Работник Укрэнерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

Из-за непогоды в Украине обесточены 178 населенных пунктов в восьми областях. Кроме того, действуют аварийные отключения света из-за российских ударов по энергетике.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

Состояние в энергетике Украины

Из-за обстрелов обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. Без света остается значительная часть потребителей в Одессе.

"Везде, где это сейчас позволяют безопасные условия, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", — отмечают в Укрэнерго.

Сообщение о состоянии энергосистемы. Фото: скриншот

Кроме того, в большинстве областей действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех потребителей. В некоторых регионах вынужденно применены аварийные отключения.

"Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что потребление света возросло. Поэтому украинцев просят экономно пользоваться электроэнергией.

Из-за плохой погоды полностью или частично были обесточены 178 населенных пунктов в таких областях:

Одесской;

Николаевской;

Хмельницкой;

Киевской;

Полтавской;

Сумской;

Черниговской;

Днепропетровской.

Ремонтные бригады облэнерго осуществляют восстановление поврежденных линий.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что глава государства Владимир Зеленский сообщил о масштабах ударов по энергетике.

Также мы рассказывали о том, что Украина готовится к новым возможным российским ударам по энергетике.

