Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Аварийные отключения в нескольких областях — ситуация в энергетике

Аварийные отключения в нескольких областях — ситуация в энергетике

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 13:32
Аварийные отключения в нескольких областях — ситуация в энергетике
Работник Укрэнерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

Из-за непогоды в Украине обесточены 178 населенных пунктов в восьми областях. Кроме того, действуют аварийные отключения света из-за российских ударов по энергетике.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Состояние в энергетике Украины

Из-за обстрелов обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. Без света остается значительная часть потребителей в Одессе.

"Везде, где это сейчас позволяют безопасные условия, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", — отмечают в Укрэнерго.

Стан енергосистеми 16 лютого
Сообщение о состоянии энергосистемы. Фото: скриншот

Кроме того, в большинстве областей действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех потребителей. В некоторых регионах вынужденно применены аварийные отключения.

"Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что потребление света возросло. Поэтому украинцев просят экономно пользоваться электроэнергией.

Из-за плохой погоды полностью или частично были обесточены 178 населенных пунктов в таких областях:

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Хмельницкой;
  • Киевской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Днепропетровской.

Ремонтные бригады облэнерго осуществляют восстановление поврежденных линий.

Стан енергосистеми 16 лютого
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что глава государства Владимир Зеленский сообщил о масштабах ударов по энергетике.

Также мы рассказывали о том, что Украина готовится к новым возможным российским ударам по энергетике.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света свет
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации