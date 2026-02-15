Удар РФ по энергетике Украины — Зеленский отреагировал

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Российские войска продолжают массированные атаки по регионам Украины, сосредотачивая удары на энергетической инфраструктуре. Только за одну неделю февраля враг применил тысячи средств поражения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Новини.LIVE.

По его словам, только за эту неделю февраля они выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические.

В течение суток под ударами врага оказались Одесская, Донецкая, Запорожская и Сумская области. Глава государства подчеркнул, что восстановление в городах и громадах продолжается ежедневно после российских атак.

"Как и раньше, главная цель этих ударов — энергетика. Россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть. Много ударов было по жилой инфраструктуре", — отметил Зеленский.

Также Зеленский сообщил о договоренностях с международными партнерами по поддержке украинского войска и защите энергетики.

"В Мюнхене мы договорились с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля. Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине на каждый день, чтобы лишить Россию рычагов террора", — заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 15 февраля российская армия нанесла удары по Украине беспилотниками.

Как сообщалось, в результате обстрела Запорожской области есть погибшие и раненые.