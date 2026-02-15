Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атакует энергетику — Зеленский сообщил масштабы ударов

РФ атакует энергетику — Зеленский сообщил масштабы ударов

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 10:45
Удар РФ по энергетике Украины — Зеленский отреагировал
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Российские войска продолжают массированные атаки по регионам Украины, сосредотачивая удары на энергетической инфраструктуре. Только за одну неделю февраля враг применил тысячи средств поражения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский отреагировал на атаки РФ по энергетике и гражданским

По его словам, только за эту неделю февраля они выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические.

В течение суток под ударами врага оказались Одесская, Донецкая, Запорожская и Сумская области. Глава государства подчеркнул, что восстановление в городах и громадах продолжается ежедневно после российских атак.

"Как и раньше, главная цель этих ударов — энергетика. Россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть. Много ударов было по жилой инфраструктуре", — отметил Зеленский.

Также Зеленский сообщил о договоренностях с международными партнерами по поддержке украинского войска и защите энергетики.

"В Мюнхене мы договорились с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля. Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине на каждый день, чтобы лишить Россию рычагов террора", — заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 15 февраля российская армия нанесла удары по Украине беспилотниками.

Как сообщалось, в результате обстрела Запорожской области есть погибшие и раненые.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине энергетика атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации