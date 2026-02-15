Відео
Головна Новини дня РФ атакує енергетику — Зеленський повідомив масштаби ударів

РФ атакує енергетику — Зеленський повідомив масштаби ударів

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 10:45
Удар РФ по енергетиці України — Зеленський відреагував
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Російські війська продовжують масовані атаки по регіонах України, зосереджуючи удари на енергетичній інфраструктурі. Лише за один тиждень лютого ворог застосував тисячі засобів ураження.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський відреагував на атаки РФ по енергетиці та цивільним

За його словами, лише за цей тиждень лютого вони випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні.

Протягом доби під ударами ворога опинилися Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина. Глава держави наголосив, що відновлення в містах і громадах триває щодня після російських атак.

"Як і раніше, головна ціль цих ударів — енергетика. Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі", — зазначив Зеленський.

Також Зеленський повідомив про домовленості з міжнародними партнерами щодо підтримки українського війська та захисту енергетики.

"У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч проти 15 лютого російська армія завдала ударів по України безпілотниками.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Запорізької області є загиблі та поранені.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні енергетика атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
