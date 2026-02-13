Свириденко заявила о новых возможных обстрелах энергетики

Премьер-министр Юлия Свириденко во время селектора по энергетике. Фото: Telegram/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела ежедневный энергетический селектор. Речь шла о ситуации в областях и новых возможных ударах россиян.

Об этом премьер-министр сообщила в Telegram в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Ситуация в энергетике Украины

Как отметила Свириденко, обстрелы вызвали сложную ситуацию во всех регионах, однако больше всего после атак пострадали Одесская, Николаевская, Днепропетровская области и Киев.

"В столице над восстановлением электроснабжения работает более 60 бригад, также продолжаются восстановительные работы для возвращения тепла", — сообщила премьер-министр.

Селектор по энергетике. Фото: Telegram/svyrydenkoy

В Одесской области без света остались более 130 тысяч абонентов. Сейчас энергетики работают над запитыванием. Объекты критической инфраструктуры уже подключили.

"Ожидаем морозов на следующей неделе. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить ремонты на всех энергообъектах. Поручила профильным министерствам и главам ОГА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. При необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности", — отметила Свириденко.

Напомним, ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что украинцы могут жить по графикам отключения света в течение нескольких лет.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве усиливают ПВО из-за угрозы ударов по энергетике.