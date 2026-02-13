Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина готовится к новым обстрелам энергетики, — Свириденко

Украина готовится к новым обстрелам энергетики, — Свириденко

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 19:06
Свириденко заявила о новых возможных обстрелах энергетики
Премьер-министр Юлия Свириденко во время селектора по энергетике. Фото: Telegram/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела ежедневный энергетический селектор. Речь шла о ситуации в областях и новых возможных ударах россиян.

Об этом премьер-министр сообщила в Telegram в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в энергетике Украины

Как отметила Свириденко, обстрелы вызвали сложную ситуацию во всех регионах, однако больше всего после атак пострадали Одесская, Николаевская, Днепропетровская области и Киев.

"В столице над восстановлением электроснабжения работает более 60 бригад, также продолжаются восстановительные работы для возвращения тепла", — сообщила премьер-министр.

Селектор щодо енергетики 13 лютого
Селектор по энергетике. Фото: Telegram/svyrydenkoy

В Одесской области без света остались более 130 тысяч абонентов. Сейчас энергетики работают над запитыванием. Объекты критической инфраструктуры уже подключили.

"Ожидаем морозов на следующей неделе. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить ремонты на всех энергообъектах. Поручила профильным министерствам и главам ОГА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. При необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности", — отметила Свириденко.

Напомним, ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что украинцы могут жить по графикам отключения света в течение нескольких лет.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве усиливают ПВО из-за угрозы ударов по энергетике.

Ваша пробная версия Premium закончилась

обстрелы Юлия Свириденко энергетика отключения света свет
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации