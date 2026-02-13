Видео
Україна
Украине будут жить с графиками отключения света годами, — Харченко

Украине будут жить с графиками отключения света годами, — Харченко

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 01:20
Отключения света в Украине будут продолжаться 3-5 лет, заявил Харченко
Александр Харченко. Фото: facebook.com/oleksandr.kharchenko

В Украине уже в ближайшие месяцы могут быть временно отменены графики отключений света. Однако уже летом из-за жары и зимой из-за морозов графики вернутся и так может продолжаться в течение нескольких лет. 

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.


Читайте также:

Сколько лет будут длиться графики отключений света в Украине

По словам Харченко, период без ограничений возможен в апреле-мае.

"Мы может и в апреле уйдем из графиков до мая и июня, а потом вернемся в июле и августе к ним. Просто в определенные периоды, когда летом максимальная жара и пик потребления и одновременная ремонтная кампания атомных реакторов, потому что невозможно их не ремонтировать, соответственно, вполне возможно, что в июле-августе ограничения точно будут. И во время зимы", - сказал эксперт.

Также он добавил, что в Киеве зимой при -5 °С и ниже - ограничений практически не избежать. Они не будут очень критическими, но все же будут.

На вопрос, сколько лет и зим могут быть отключения, Харченко назвал срок в несколько лет. Кроме того, он назвал регионы, где самая сложная ситуация с энергетикой.

"Оптимистический сценарий, на мой взгляд, это 3 года, реалистичный 4-5... Киев, Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков. Это сейчас очень сложные регионы. И вдоль границы Сумщина, Черниговщина, там тоже очень сложная ситуация", - резюмировал директор Центра исследования энергетики.

Напомним, несколько дней назад Харченко заявил, что угрозы блэкаутов уже нет, поскольку худшее мы прошли. Он отметил, что в Украине ожидаются разные графики отключений в зависимости от региона, но самая сложная ситуация прогнозируется в Киеве и Одессе.

Также мы информировали, что недавно Киев вернулся к временным графикам отключений. Как узнать свою очередь, читайте по этой ссылке.

Автор:
Автор:
Ткач Эдуард
