Що буде із графіками відключень після потепління - дані Харченка

Експерт розповів, що буде із графіками відключень після потепління
В Україні очікуються різні графіки відключень електроенергії залежно від регіону. Найскладніша ситуація прогнозується у Києві та Одесі.
Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю LVIV MEDIA, передає Новини.LIVE.
Відключення світла в Україні
"В Україні зараз будуть дуже різні графіки відключень. Це буде залежати від того, в якому стані мережі, наскільки доступна генерація. В Києві точно буде складніше. Тому що дуже пошкоджена високовольтна інфраструктура, нема потужностей проштовхнути стільки електроенергії, скільки потрібно. Тому будуть більш жорсткі графіки", — зазначив Харченко.
За його словами, Київ та Одеса найбільше постраждали через значні пошкодження мереж і обмежені можливості передачі електроенергії.
Водночас Харченко відзначив, що загальна ситуація поступово покращується. Потепління зменшує споживання електроенергії, а збільшення тривалості світлового дня дозволяє сонячній генерації давати більший внесок у енергосистему.
"За умови відсутності масованих атак на електромережі ситуація може суттєво стабілізуватися вже до травня", — додав експерт.
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що у Києві ситуація зі світлом залишається важкою через низькі температури.
А до цього стало відомо, як в Україні відновлюють енергосистему.
