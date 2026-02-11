Відео
Головна Новини дня Експерт розповів, що буде із графіками відключень після потепління

Експерт розповів, що буде із графіками відключень після потепління

Дата публікації: 11 лютого 2026 17:10
Що буде із графіками відключень після потепління - дані Харченка
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Фото: кадр з відео

В Україні очікуються різні графіки відключень електроенергії залежно від регіону. Найскладніша ситуація прогнозується у Києві та Одесі.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю LVIV MEDIA, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Відключення світла в Україні

"В Україні зараз будуть дуже різні графіки відключень. Це буде залежати від того, в якому стані мережі, наскільки доступна генерація. В Києві точно буде складніше. Тому що дуже пошкоджена високовольтна інфраструктура, нема потужностей проштовхнути стільки електроенергії, скільки потрібно. Тому будуть більш жорсткі графіки", — зазначив Харченко.

За його словами, Київ та Одеса найбільше постраждали через значні пошкодження мереж і обмежені можливості передачі електроенергії.

Водночас Харченко відзначив, що загальна ситуація поступово покращується. Потепління зменшує споживання електроенергії, а збільшення тривалості світлового дня дозволяє сонячній генерації давати більший внесок у енергосистему.

"За умови відсутності масованих атак на електромережі ситуація може суттєво стабілізуватися вже до травня", — додав експерт.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що у Києві ситуація зі світлом залишається важкою через низькі температури.

А до цього стало відомо, як в Україні відновлюють енергосистему.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
