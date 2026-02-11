Що буде із графіками відключень після потепління - дані Харченка

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Фото: кадр з відео

В Україні очікуються різні графіки відключень електроенергії залежно від регіону. Найскладніша ситуація прогнозується у Києві та Одесі.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю LVIV MEDIA, передає Новини.LIVE.

Відключення світла в Україні

"В Україні зараз будуть дуже різні графіки відключень. Це буде залежати від того, в якому стані мережі, наскільки доступна генерація. В Києві точно буде складніше. Тому що дуже пошкоджена високовольтна інфраструктура, нема потужностей проштовхнути стільки електроенергії, скільки потрібно. Тому будуть більш жорсткі графіки", — зазначив Харченко.

За його словами, Київ та Одеса найбільше постраждали через значні пошкодження мереж і обмежені можливості передачі електроенергії.

Водночас Харченко відзначив, що загальна ситуація поступово покращується. Потепління зменшує споживання електроенергії, а збільшення тривалості світлового дня дозволяє сонячній генерації давати більший внесок у енергосистему.

"За умови відсутності масованих атак на електромережі ситуація може суттєво стабілізуватися вже до травня", — додав експерт.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що у Києві ситуація зі світлом залишається важкою через низькі температури.

А до цього стало відомо, як в Україні відновлюють енергосистему.