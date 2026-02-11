Видео
Главная Новости дня Эксперт рассказал, что будет с графиками отключений после потепления

Эксперт рассказал, что будет с графиками отключений после потепления

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:10
Что будет с графиками отключений после потепления - данные Харченко
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Фото: кадр из видео

В Украине ожидаются разные графики отключений электроэнергии в зависимости от региона. Самая сложная ситуация прогнозируется в Киеве и Одессе.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью LVIV MEDIA, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отключения света в Украине

"В Украине сейчас будут очень разные графики отключений. Это будет зависеть от того, в каком состоянии сети, насколько доступна генерация. В Киеве точно будет сложнее. Потому что очень повреждена высоковольтная инфраструктура, нет мощностей протолкнуть столько электроэнергии, сколько нужно. Поэтому будут более жесткие графики", — отметил Харченко.

По его словам, Киев и Одесса больше всего пострадали из-за значительных повреждений сетей и ограниченных возможностей передачи электроэнергии.

В то же время Харченко отметил, что общая ситуация постепенно улучшается. Потепление уменьшает потребление электроэнергии, а увеличение продолжительности светового дня позволяет солнечной генерации давать больший вклад в энергосистему.

"При условии отсутствия массированных атак на электросети ситуация может существенно стабилизироваться уже к маю", — добавил эксперт.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что в Киеве ситуация со светом остается тяжелой из-за низких температур.

А до этого стало известно, как в Украине восстанавливают энергосистему.

сфера энергетики отключения света свет графики отключений света отключения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
