Главная Новости дня Шмыгаль раскрыл, какая ситуация со светом на фоне низких температур

Шмыгаль раскрыл, какая ситуация со светом на фоне низких температур

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 21:37
Шмыгаль раскрыл, какая ситуация со светом на фоне низких температур
Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве ситуация в энергетической сфере остается сложной из-за низких температур. По его словам, энергетики работают круглосуточно, ликвидируя последствия последних российских ударов. В то же время в столице удалось соблюсти все графики отключений.

Об этом Шмыгаль сообщает в Telegram во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Шмигаль розкрив, яка ситуація зі світлом на тлі низьких температур - фото 1
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Какова ситуация со светом в Киеве

Правительство усиливает техническое сотрудничество с международными партнерами и рассматривает возможность привлечения дополнительного оборудования из стран, где остановлены тепловые электростанции, которые могут стать донорами необходимых запчастей для восстановления энергосистемы.

Также Украина получила четыре мощных генератора от Бельгийского агентства по международному сотрудничеству Enabel. Они были приобретены и доставлены в кратчайшие сроки — всего за три недели с момента запроса Министерства энергетики. Всего в пути в Украину находится 500 генераторов из Европейского Союза.

Кроме того, на этой неделе планируется отгрузить потребителям около 140 тонн оборудования. Министр поблагодарил международных партнеров за поддержку, а также украинских энергетиков, железнодорожников, тепловиков и спасателей за их работу.

Шмыгаль раскрыл, какая ситуация со светом на фоне низких температур - фото 2
Заседание по энергетике. Фото: Денис Шмыгаль

Шмыгаль раскрыл, какая ситуация со светом на фоне низких температур - фото 3
Заседание по энергетике. Фото: Денис Шмыгаль

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине отключения света продолжаются во всех областях.

Кроме того, стало известно, что Ватикан передал Украине помощь для стабилизации ситуации со светом.

Денис Шмыгаль сфера энергетики энергетика отключения света свет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
