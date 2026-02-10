Шмигаль розкрив, яка ситуація зі світлом на тлі низьких температур
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Києві ситуація в енергетичній сфері залишається складною через низькі температури. За його словами, енергетики працюють цілодобово, ліквідуючи наслідки останніх російських ударів. Водночас у столиці вдалося дотриматися всіх графіків відключень.
Яка ситуація зі світлом у Києві
Уряд посилює технічну співпрацю з міжнародними партнерами та розглядає можливість залучення додаткового обладнання з країн, де зупинені теплові електростанції, які можуть стати донорами необхідних запчастин для відновлення енергосистеми.
Також Україна отримала чотири потужні генератори від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel. Вони були придбані й доставлені у найкоротші терміни — лише за три тижні з моменту запиту Міністерства енергетики. Загалом у дорозі до України перебуває 500 генераторів з Європейського Союзу.
Крім того, цього тижня планується відвантажити споживачам близько 140 тонн обладнання. Міністр подякував міжнародним партнерам за підтримку, а також українським енергетикам, залізничникам, тепловикам і рятувальникам за їхню роботу.
