Шмигаль розкрив, яка ситуація зі світлом на тлі низьких температур

Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Києві ситуація в енергетичній сфері залишається складною через низькі температури. За його словами, енергетики працюють цілодобово, ліквідуючи наслідки останніх російських ударів. Водночас у столиці вдалося дотриматися всіх графіків відключень.

Про це Шмигаль повідомляє у Telegram у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Яка ситуація зі світлом у Києві

Уряд посилює технічну співпрацю з міжнародними партнерами та розглядає можливість залучення додаткового обладнання з країн, де зупинені теплові електростанції, які можуть стати донорами необхідних запчастин для відновлення енергосистеми.

Також Україна отримала чотири потужні генератори від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel. Вони були придбані й доставлені у найкоротші терміни — лише за три тижні з моменту запиту Міністерства енергетики. Загалом у дорозі до України перебуває 500 генераторів з Європейського Союзу.

Крім того, цього тижня планується відвантажити споживачам близько 140 тонн обладнання. Міністр подякував міжнародним партнерам за підтримку, а також українським енергетикам, залізничникам, тепловикам і рятувальникам за їхню роботу.

Засідання щодо енергетики. Фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що в Україні відключення світла тривають у всіх областях.

Крім того, стало відомо, що Ватикан передав Україні допомогу для стабілізації ситуації зі світлом.