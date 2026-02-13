Відключення світла в Україні триватимуть 3-5 років, заявив Харченко

Україні житимуть з графіками відключення світла роками, — Харченко
В Україні вже в найближчі місяці можуть бути тимчасово скасовані графіки відключень світла. Однак вже влітку через спеку та взимку через морози графіки повернуться і так може тривати протягом кількох років.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
Скільки років триватимуть графіки відключень світла в Україні
За словами Харченка, період без обмежень можливий в квітні-травні.
"Ми може і в квітні підемо з графіків до травня і червня, а потім повернемось у липні і серпні до них. Просто в певні періоди, коли влітку максимальна спека і пік споживання і одночасна ремонтна кампанія атомних реакторів, тому що неможливо їх не ремонтувати, відповідно, цілком можливо, що в липні-серпні обмеження точно будуть. І під час зими", — сказав експерт.
Також він додав, що у Києві взимку при -5 °С і нижче — обмежень практично не уникнути. Вони не будуть дуже критичними, але все ж будуть.
На запитання, скільки років і зим можуть бути відключення, Харченко назвав термін у кілька років. Окрім того, він назвав регіони, де найскладніша ситуація з енергетикою.
"Оптимістичний сценарій, на мій погляд, це 3 роки, реалістичний 4-5... Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро і Харків. Це зараз дуже складні регіони. І вздовж кордону Сумщина, Чернігівщина, там теж дуже складна ситуація", — резюмував директор Центру дослідження енергетики.
Нагадаємо, кілька днів тому Харченко заявив, що загрози блекаутів вже немає, оскільки найгірше ми пройшли. Він зазначив, що в Україні очікуються різні графіки відключень в залежності від регіону, але найскладніша ситуація прогнозується у Києві та Одесі.
Також ми інформували, що нещодавно Київ повернувся до тимчасових графіків відключень. Як дізнатися свою чергу, читайте за цим посиланням.
