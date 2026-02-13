Відео
Україна
Новини
Відео

Головна Новини дня Україна готується до нових обстрілів енергетики, — Свириденко

Україна готується до нових обстрілів енергетики, — Свириденко

Дата публікації: 13 лютого 2026 19:06
Свириденко заявила про нові можливі обстріли енергетики
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час селектору щодо енергетики. Фото: Telegram/svyrydenkoy

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела щоденний енергетичний селектор. Йшлося про ситуацію в областях та нові можливі удари росіян.

Про це прем'єр-міністерка повідомила в Telegram у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація в енергетиці України

Як зазначила Свириденко, обстріли спричинили складну ситуацію у всіх регіонах, однак найбільше після атак постраждали Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська області та Київ.

"У столиці над відновленням електропостачання працює більше 60 бригад, також тривають відновлювальні роботи для повернення тепла", — повідомила прем'єр-міністерка.

Селектор щодо енергетики 13 лютого
Селектор щодо енергетики. Фото: Telegram/svyrydenkoy

У Одеській області без світла залишилися понад 130 тисяч абонентів. Наразі енергетики працюють над заживленням. Об'єкти критичної інфраструктури вже підключили.

"Очікуємо морозів наступного тижня. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергооб'єктах. Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності", — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що українці можуть жити за графіками відключення світла протягом кількох років.

Також ми розповідали про те, що у Києві посилюють ППО через загрозу ударів по енергетиці.

обстріли Юлія Свириденко енергетика відключення світла світло
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
