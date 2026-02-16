Аварійні відключення в кількох областях — ситуація в енергетиці

Працівник Укренерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

Через негоду в Україні знеструмлено 178 населених пунктів у восьми областях. Крім того, діють аварійні відключення світла через російські удари по енергетиці.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Укренерго.

Стан в енергетиці України

Через обстріли знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях. Без світла залишається значна частина споживачів в Одесі.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — зазначають в Укренерго.

Повідомлення щодо стану енергосистеми. Фото: скриншот

Крім того, у більшості областей діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх споживачів. В деяких регіонах вимушено застосовані аварійні відключення.

"Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що споживання світла зросло. Відтак українців просять ощадливо користуватися електроенергією.

Через погану погоду повністю або частково були знеструмлені 178 населених пунктів у таких областях:

Одеській;

Миколаївській;

Хмельницькій;

Київській;

Полтавській;

Сумській;

Чернігівській;

Дніпропетровській.

Ремонтні бригади обленерго здійснюють відновлення пошкоджених ліній.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

