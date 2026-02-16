Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня Аварійні відключення в кількох областях — ситуація в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 13:32
Аварійні відключення в кількох областях — ситуація в енергетиці
Працівник Укренерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

Через негоду в Україні знеструмлено 178 населених пунктів у восьми областях. Крім того, діють аварійні відключення світла через російські удари по енергетиці.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Укренерго.



Стан в енергетиці України

Через обстріли знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях. Без світла залишається значна частина споживачів в Одесі.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — зазначають в Укренерго.

Повідомлення щодо стану енергосистеми. Фото: скриншот

Крім того, у більшості областей діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх споживачів. В деяких регіонах вимушено застосовані аварійні відключення.

"Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що споживання світла зросло. Відтак українців просять ощадливо користуватися електроенергією.

Через погану погоду повністю або частково були знеструмлені 178 населених пунктів у таких областях:

  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Хмельницькій;
  • Київській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Чернігівській;
  • Дніпропетровській.

Ремонтні бригади обленерго здійснюють відновлення пошкоджених ліній.

Стан енергосистеми 16 лютого
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава держави Володимир Зеленський повідомив про масштаби ударів по енергетиці.

Також ми розповідали про те, що Україна готується до нових можливих російських ударів по енергетиці.

електроенергія Укренерго енергетика відключення світла світло
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
