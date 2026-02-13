Шмыгаль заявил о наращивании мощности распределенной генерации

Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Энергетики работают над восстановлением подачи света и тепла в дома украинцев. После российских обстрелов продолжаются восстановительные работы, на разрушенных объектах продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Шмыгаль о ситуации в энергетике

Сейчас над восстановлением энергетики работают более 60 бригад электриков. Кроме того, 193 бригады пытаются вернуть тепло.

"Наращиваем мощность распределенной генерации. Уже введены 20 МВт в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности. Все установки должны работать, а не просто стоять", — подчеркнул Шмыгаль.

Заседание Штаба по ликвидации последствий ЧС.

По его словам, в течение этой недели со складов хабов Минэнерго доставили более 190 тонн гуманитарной помощи. Уже распределили 115 тонн, которые отправились в регионы Украины.

"Ожидаем также дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики, которые анонсировали Швеция, Еврокомиссия, Дания, Германия. В целом это более 82,5 млн евро на закупку необходимого оборудования. Уже сегодня Фонд поддержки энергетики Украины получил 6 млн евро грантовой поддержки от Министерства иностранных дел и торговли Австралии", — сообщил Шмыгаль.

