Сибига предупредил об асимметричном ответе на атаки по энергетике

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Кремль не реализовал ни одной стратегической цели в Украине, а удары по энергосистеме рассматривает как инструмент давления на общество. По его словам, атаки на энергосеть имеют целью сломать настроение и моральный дух украинцев, однако Россия должна осознавать, что такая линия будет иметь последствия.

Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Новини.LIVE.

"Путин должен понимать последствия неконструктивности. Россияне должны понимать последствия", — сказал он, объясняя, что Украина готова отвечать не зеркально, а в логике асимметрии.

В этом контексте министр упомянул возможные сценарии, которые, по его словам, должны продемонстрировать цену российских атак.

"Конечно, мы должны применять такой асимметричный подход для достижения наших целей", — заявил Сибига.

В то же время он повторил свою оценку результатов российской кампании, отметив, что Путин не достиг ни одной стратегической цели в Украине и, по его убеждению, не сможет реализовать ни стратегических, ни военных целей.

Отдельно министр описал логику, которую, по его мнению, Кремль вкладывает в удары по энергетической инфраструктуре. Он добавил, что такими шагами Путин пытается навязать свои ультиматумы, которые он адресует и Западу.

"Почему он атакует нашу энергосеть, нашу энергосистему? Потому что хочет снизить, сломать настроение нашего народа, моральный дух нашего народа. Он хочет подать сигнал, если вы не примете мой ультиматум, если не примете мои требования, я буду эскалировать. Он атаковал "Орешником" в прошлый раз. Впервые, на западе Украины, наше подземное газохранилище. Так что это тоже был сигнал. Это было очень близко к границе НАТО. Это была атака на сознание так называемого Запада", — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, российские атаки по энергетике Украины зимой возмутили партнеров Украины. В частности, губернатор Калифорнии назвал российские методы атак "болезненными и отвратительными", а польский глава МИД Радослав Сикорский сказал, что Россия осуществляет террор над мирным населением Украины.