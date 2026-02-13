Сибіга попередив про асиметричну відповідь на атаки по енергетиці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Кремль не реалізував жодної стратегічної цілі в Україні, а удари по енергосистемі розглядає як інструмент тиску на суспільство. За його словами, атаки на енергомережу мають на меті зламати настрій і моральний дух українців, однак Росія має усвідомлювати, що така лінія матиме наслідки.

Таку заяву він зробив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Новини.LIVE.

Сибіга пояснив суть російських атак на енергосистему України

"Путін має розуміти наслідки неконструктивності. Росіяни повинні розуміти наслідки", — сказав він, пояснюючи, що Україна готова відповідати не дзеркально, а в логіці асиметрії.

У цьому контексті міністр згадав можливі сценарії, які, за його словами, мають продемонструвати ціну російських атак.

"Звісно, ми маємо застосовувати такий асиметричний підхід для досягнення наших цілей", — заявив Сибіга.

Водночас він повторив свою оцінку щодо результатів російської кампанії, зазначивши, що Путін не досяг жодної стратегічної мети в Україні і, на його переконання, не зможе реалізувати ні стратегічних, ні військових цілей.

Окремо міністр описав логіку, яку, на його думку, Кремль вкладає в удари по енергетичній інфраструктурі. Він додав, що такими кроками Путін намагається на'язати свої ультиматуми, які він адресує й Заходу.

"Чому він атакує нашу енергомережу, нашу енергосистему? Бо хоче знизити, зламати настрій нашого народу, моральний дух нашого народу. Він хоче подати сигнал, якщо ви не приймете мій ультиматум, якщо не приймете мої вимоги, я ескалуватиму. Він атакував "Орешником" минулого разу . Вперше, на заході України, наше підземнє газосховище. Отже, це теж був сигнал. Це було дуже близько до кордону НАТО. Це була атака на свідомість так званого Заходу", — наголосив глава МЗС України.

Нагадаємо, російські атаки по енергетиці України взимку обурили партнерів України. Зокрема, губернатор Каліфорнії назвав російські методи атак "хворобливи та огидними", а польський глава МЗС Радослав Сікорський сказав, що Росія здійснює терор над мирним населенням України.