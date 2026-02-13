Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна нарощує потужність розподіленої генерації, — Шмигаль

Україна нарощує потужність розподіленої генерації, — Шмигаль

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 23:25
Шмигаль заявив про нарощення потужності розподіленої генерації
Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Енергетики працюють над відновленням подачі світла та тепла в оселі українців. Після російських обстрілів тривають відновлювальні роботи, на зруйнованих об'єктах продовжують розбирати завали.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Шмигаль про ситуацію в енергетиці

Наразі над відновленням енергетики працюють понад 60 бригад електриків. Крім того, 193 бригади намагаються повернути тепло.

"Нарощуємо потужність розподіленої генерації. Вже введені 20 МВт у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності. Усі установки мають працювати, а не просто стояти", — наголосив Шмигаль.

Шмигаль про ситуацію в енергетиці
Засідання Штабу з ліквідації наслідків НС. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

За його словами, протягом цього тижня зі складів хабів Міненерго доставили понад 190 тонн гуманітарної допомоги. Вже розподілили 115 тонн, які відправилися в регіони України.

"Очікуємо також на додаткові внески до Фонду підтримки енергетики, які анонсували Швеція, Єврокомісія, Данія, Німеччина. Загалом це понад 82,5 млн євро на закупівлю необхідного обладнання. Вже сьогодні Фонд підтримки енергетики України отримав 6 млн євро грантової підтримки від Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії", — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна готується до нових можливих ударів по енергетиці.

Також ми розповідали про те, що Андрій Сибіга назвав ціль російських ударів по енергетиці.

Денис Шмигаль сфера енергетики теплопостачання енергетика світло
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації