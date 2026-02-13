Шмигаль заявив про нарощення потужності розподіленої генерації

Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Енергетики працюють над відновленням подачі світла та тепла в оселі українців. Після російських обстрілів тривають відновлювальні роботи, на зруйнованих об'єктах продовжують розбирати завали.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Шмигаль про ситуацію в енергетиці

Наразі над відновленням енергетики працюють понад 60 бригад електриків. Крім того, 193 бригади намагаються повернути тепло.

"Нарощуємо потужність розподіленої генерації. Вже введені 20 МВт у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності. Усі установки мають працювати, а не просто стояти", — наголосив Шмигаль.

Засідання Штабу з ліквідації наслідків НС. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

За його словами, протягом цього тижня зі складів хабів Міненерго доставили понад 190 тонн гуманітарної допомоги. Вже розподілили 115 тонн, які відправилися в регіони України.

"Очікуємо також на додаткові внески до Фонду підтримки енергетики, які анонсували Швеція, Єврокомісія, Данія, Німеччина. Загалом це понад 82,5 млн євро на закупівлю необхідного обладнання. Вже сьогодні Фонд підтримки енергетики України отримав 6 млн євро грантової підтримки від Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії", — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна готується до нових можливих ударів по енергетиці.

Також ми розповідали про те, що Андрій Сибіга назвав ціль російських ударів по енергетиці.