Зеленский обсудил с санаторами США атаки РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с сенаторами США 16 февраля 2026 года. Фото: ОПУ

В понедельник, 16 февраля, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом. Стороны обсудили усиление санкций против российского танкерного флота и энергетическую поддержку Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Офиса президента Украины в понедельник, 16 февраля.

Глава государства поблагодарил сенаторов за последовательную двухпартийную поддержку Украины и выразил отдельную благодарность президенту США Дональду Трампу и его команде.

Во время встречи стороны обсудили усиление санкций против России, в частности против атомной энергетики и танкерного флота РФ.

"Важно, чтобы Соединенные Штаты активно сотрудничали с Евросоюзом не только для того, чтобы задерживать танкеры российского теневого флота, но и конфисковывать нефть, которую они транспортируют", — подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что надеется, что Сенат поддержит санкционный законопроект:

"Для нас это очень важно. Мы не видим так много инструментов, как можно повлиять на Путина, как надавить на Россию, как остановить эту войну. Инструмент номер один — это санкционная политика".

Президент Украины и сенаторы США говорили также о ситуации на фронте и процессе переговоров для достижения достойного мира. Глава государства проинформировал о подготовке к встрече переговорных команд в Женеве.

Кроме того, говорилось и о российских ударах по американским компаниям, которые работают в Украине. Стороны осудили эти атаки и подчеркнули, что Россия должна понести ответственность за преступления агрессии.

Сенаторы США во время встречи с Зеленским 16 февраля. Фото: ОПУ

Энергетическая поддержка Украины

Президент и американские сенаторы уделили внимание и энергетической поддержке Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил США за быструю реакцию на потребности украинского энергетического сектора. По его словам, на этой неделе во Франции состоится встреча в формате энергетического "Рамштайн", и Украина имеет список конкретного оборудования, которое необходимо для восстановления энергетики.

Отдельно стороны обсудили использование замороженных российских активов для нужд Украины. Их целесообразно было бы направить на закупку ракет к комплексам "Пэтриот", которые смогут усилить противовоздушную оборону Украины.

Возвращение украинских детей

Также во время встречи речь шла об усилиях для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.

Глава государства подчеркнул, что Россия удерживает тысячи похищенных украинских детей, из них удалось вернуть домой более 1800. Владимир Зеленский добавил, что Международная коалиция за возвращение украинских детей проведет встречи с партнерами в Брюсселе и Соединенных Штатах Америки с участием первой леди США.

Ричард Блюменталь проинформировал о встрече с украинскими детьми, которых удалось вернуть из РФ, и подчеркнул, что Соединенные Штаты должны вводить дополнительные санкции против России и усиливать противовоздушную оборону Украины.

Напомним, что сегодня Зеленский предупредил, что Россия готовится к новому массированному удару по Украине.

Недавно президент Украины заявил, что уступки Путину только расширяют аппетиты России.