Зеленський розповів про що говорили делегації на переговорах в Женеві

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перед стартом чергового дня роботи делегацій у Женеві провів нараду з українською командою та визначив для переговорників ключове завдання досягти таких рішень, які пришвидшать мир. Водночас глава держави заявив, що попри реальні зрушення, Росія спеціально затягує переговори, які по суті вже можна легко виводити на фінішну пряму.

Новина доповнюється...

