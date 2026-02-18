Відео
У Женеві розпочався другий етап переговорів

Дата публікації: 18 лютого 2026 10:52
Переговори у Женеві — Умєров повідомив про початок другого раунду
Переговори в Женеві 17 лютого. Фото: Reuters

У Женеві розпочався другий етап переговорів міх Україною, Росією та США. Очікується, що сторони зможуть досягти домовленостей щодо попередніх обговорень.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Другий раунд переговорів у Женеві

Умєров підтвердив початок тристоронньої зустрічі та заявив, що консультації проводяться у групах за окремими напрямами в рамках політичного та військового блоків.

"Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків. Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора.  Налаштовані на предметну роботу. Про підсумки поінформуємо додатково", — написав секретар РНБО.

Умєров повідомив про початок другого етапу переговорів у Женеві
Заява Рустема Умєрова. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомлялося раніше, головною метою переговорів у Женеві є закріплення "механіки рішень", обговореної вчора, у конкретні домовленості, які могли б стати основою для подальших кроків. Водночас атмосфера на переговорах залишається напруженою — Росія під час дипломатичного процесу продовжує ракетні та дронові атаки на українську енергетику.

Зазначимо, що Рустем Умєров повідомив про ключові теми, які обговорили сторони під час першого раунду переговорів. За його словами, вони були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. Українська сторона підкреслює, що перемовини мають бути не лише формальними, а й спрямованими на безпечні та конкретні рішення, які допоможуть захистити енергетичну та оборонну інфраструктуру України.

Тим часом посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що найважчою темою переговорів залишається питання територій

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що Україна має піти на поступки РФ. Глава держави наголосив, що Київ не розглядає жодних варіантів "здачі" Донбасу росіянам.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
