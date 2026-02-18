Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Второй раунд трехсторонних переговоров начался в Женеве

Второй раунд трехсторонних переговоров начался в Женеве

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 10:52
Переговоры в Женеве - Умеров сообщил о начале второго раунда
Переговоры в Женеве 17 февраля. Фото: Reuters

В Женеве стартовал второй этап переговоров между Украиной, Россией и США. Ожидается, что стороны смогут согласовать конкретные договоренности по результатам предыдущих обсуждений.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, информирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Второй раунд переговоров в Женеве

Умеров подтвердил начало трехсторонней встречи и заявил, что консультации проводятся в группах по отдельным направлениям в рамках политического и военного блоков.

"Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", — написал секретарь СНБО.

Умєров повідомив про початок другого етапу переговорів у Женеві
Заявление Рустема Умерова. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщалось ранее, главной целью переговоров в Женеве является закрепление "механики решений", обсужденной вчера, в конкретные договоренности, которые могли бы стать основой для дальнейших шагов. В то же время атмосфера на переговорах остается напряженной — Россия во время дипломатического процесса продолжает ракетные и дроновые атаки на украинскую энергетику.

Отметим, что Рустем Умеров сообщил о ключевых темах, которые обсудили стороны во время первого раунда переговоров. По его словам, они были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Украинская сторона подчеркивает, что переговоры должны быть не только формальными, но и направленными на безопасные и конкретные решения, которые помогут защитить энергетическую и оборонную инфраструктуру Украины.

Между тем посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что самой тяжелой темой переговоров остается вопрос территорий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина должна пойти на уступки РФ. Глава государства подчеркнул, что Киев не рассматривает никаких вариантов "сдачи" Донбасса россиянам.

россия США переговоры Швейцария Украина война в Украине мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации