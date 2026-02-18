Переговоры в Женеве - Умеров сообщил о начале второго раунда

Переговоры в Женеве 17 февраля. Фото: Reuters

В Женеве стартовал второй этап переговоров между Украиной, Россией и США. Ожидается, что стороны смогут согласовать конкретные договоренности по результатам предыдущих обсуждений.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, информирует Новини.LIVE.

Второй раунд переговоров в Женеве

Умеров подтвердил начало трехсторонней встречи и заявил, что консультации проводятся в группах по отдельным направлениям в рамках политического и военного блоков.

"Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", — написал секретарь СНБО.

Заявление Рустема Умерова. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщалось ранее, главной целью переговоров в Женеве является закрепление "механики решений", обсужденной вчера, в конкретные договоренности, которые могли бы стать основой для дальнейших шагов. В то же время атмосфера на переговорах остается напряженной — Россия во время дипломатического процесса продолжает ракетные и дроновые атаки на украинскую энергетику.

Отметим, что Рустем Умеров сообщил о ключевых темах, которые обсудили стороны во время первого раунда переговоров. По его словам, они были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Украинская сторона подчеркивает, что переговоры должны быть не только формальными, но и направленными на безопасные и конкретные решения, которые помогут защитить энергетическую и оборонную инфраструктуру Украины.

Между тем посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что самой тяжелой темой переговоров остается вопрос территорий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина должна пойти на уступки РФ. Глава государства подчеркнул, что Киев не рассматривает никаких вариантов "сдачи" Донбасса россиянам.