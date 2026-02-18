Перемовини у Женеві — Зеленський повідомив перші результати

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський розповів про перші підсумки тристоронніх перемовин у Женеві. За його словами, є два напрямки — військовий та політичний.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів у середу, 18 лютого, передає Новини.LIVE.

Перемовини у Женеві

"Наша переговорна група пробрифінгувала мене. Дводенні перемовини. Хочу одразу подякувати американцям за організацію, а також швейцарській стороні", — зазначив Зеленський.

За його словами, для України дуже важливо, що є можливість зустрічі в Європі.

Він каже, що усі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. Водночас більше деталей буде після повернення української делегації.

За словами Зеленського, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля.

"Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал. Всі інші деталі, як моніторити технічні нюанси, все це мені генерал Гнатов доповість більш в ширшому варіанті по поверненню", — каже глава держави.

Стосовно політичної складової, то це всі чутливі питання, зокрема Донбас та ЗАЕС. По поверненню делегації буде ширша доповідь.

За словами Зеленського, напрацювання є, але позиції різні, оскільки перемовини були непрості.

"Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, напрямку політичному був діалог. Домовились іти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу як в військовому плані я не почув. Але знов таки підкреслюю, моя група сказала, що вони не можуть по телефону все мені доповісти", — каже український лідер.

Він додав, що Україні важлива присутність Європи на перемовинах.

Зустріч США, України та Росії у Женеві

Сьогодні Зеленський провів нараду з українською командою, яка перебуває на перемовинах у Женеві. Він наголосив на необхідності досягти рішень, які пришвидшать мир в Україні. Водночас Росія спеціально затягує перемовини.

А секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що консультації у Женеві проводять у групах за окремими напрямками в межах політичного та військового блоків.

Перший день перемовин був зосереджений на практичних питаннях та механіці можливих рішень.

А перед перемовинами, у ніч проти 17 лютого, російські окупанти завдали по Україні масованого удару дронами та ракетами. На декількох локаціях є влучання.