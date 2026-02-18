Видео
Главная Новости дня Переговоры в Женеве — Зеленский раскрыл первые результаты

Переговоры в Женеве — Зеленский раскрыл первые результаты

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:38
Зеленский рассказал, как проходят переговоры в Женеве
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Женеве, на которых есть два направления. Речь идет о военном и политическом.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопросы журналистов в среду, 18 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Переговоры в Женеве

"Наша переговорная группа пробрифинговала меня. Двухдневные переговоры. Хочу сразу поблагодарить американцев за организацию, а также швейцарскую сторону", — отметил Зеленский.

По его словам, для Украины очень важно, что есть возможность встречи в Европе.

Он говорит, что все три стороны в военном направлении были конструктивны. В то же время больше деталей будет после возвращения украинской делегации.

По словам Зеленского, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля.

"Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал. Все остальные детали, как мониторить технические нюансы, все это мне генерал Гнатов доложит более в более широком варианте по возвращению", — говорит глава государства.

Относительно политической составляющей, то это все чувствительные вопросы, в частности Донбасс и ЗАЭС. По возвращению делегации будет более широкий доклад.

По словам Зеленского, наработки есть, но позиции разные, поскольку переговоры были непростые.

"То есть в направлении военном прогресс я услышал, направлении политическом был диалог. Договорились идти дальше, договорились продолжать. Там такого прогресса как в военном плане я не услышал. Но опять же подчеркиваю, моя группа сказала, что они не могут по телефону все мне доложить", — говорит украинский лидер.

Он добавил, что Украине важно присутствие Европы на переговорах.

Встреча США, Украины и России в Женеве

Зеленский 18 февраля провел совещание с украинской делегацией, которая ведет переговоры в Женеве. По его словам, нужно достичь решений, которые ускорят мир в Украине

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказывал, что переговоры в Женеве проводят в группах по двум направлениям — военном и политическом.

А 17 февраля первый день переговоров был сосредоточен на практических вопросах и механике возможных решений.

Однако в ночь перед переговорами российские оккупанты массировано атаковали Украину дронами и ракетами.

Владимир Зеленский США переговоры Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
