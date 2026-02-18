Видео
Главная Новости дня Умеров назвал следующий шаг после переговоров в Женеве

Умеров назвал следующий шаг после переговоров в Женеве

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:51
Рустем Умеров назвал следующий шаг после переговоров в Женеве — детали
Секретарь СНБО Рустем Умеров на пресс-конференции после переговоров в Женеве. Фото: кадр из видео

В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры между Украиной, Россией и США. После трехсторонних встреч секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги работы делегаций. Он ответил, каким будет следующий шаг после переговоров.

Об этом Умеров рассказал во время пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Умеров рассказал о результатах трехсторонних переговоров в Женеве

Умеров заявил, что трехсторонние переговоры были "содержательными и результативными". Секретарь СНБО поблагодарил США за обеспечение непрерывности процесса, также швейцарскую сторону за гостеприимство.

Как пояснил Умеров, делегации обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Он додал, что есть прогресс. При этом детали раскрывать пока не будут.

"Ряд вопросов прояснен, другие остаются на дополнительном согласовании. Сосредоточены на разработке ключевых положений для завершения процесса. Это сложная работа, требующая согласования между сторонами и достаточного времени", — отметил секретарь СНБО.

Умеров также добавил, что следующим шагом после переговоров станет достижение консенсуса для представления решений на рассмотрение президентам. Сейчас делегации имеют задачу сформулировать практическую, а не формальную основу.

После переговоров в Женеве Умеров также отметил, что имеет "хорошее" настроение.

Переговоры в Женеве

В среду, 18 февраля, в Женеве завершились переговоры о прекращении войны. Участие в них приняли представители Украины, России и Соединенных Штатов Америки.

После завершения переговоров глава государства Владимир Зеленский подытожил встречи в Женеве. Он отметил, что есть два направления, которые обсудили — политическое и военное.

Ранее Президент также отреагировал на заявления лидера США Дональда Трампа о том, что Киев должен пойти на уступки. Зеленский отметил, что украинцы не поддержат мирные договоренности, если в них будет предусмотрена "сдача" Донбасса.

США переговоры война в Украине Россия Рустем Умеров мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
