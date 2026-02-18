Відео
Головна Новини дня Умєров обговорив із представниками США та ЄС результати переговорів

Умєров обговорив із представниками США та ЄС результати переговорів

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 00:05
Рустем Умєров, представники США та ЄС обсудили підсумки першого раунду перемовин у Женеві
Термінова новина

Увечері у вівторок, 17 лютого секретар РНБО Рустем Умєров завершив окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів: Франці, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Сторони обсудили підсумки першого раунду переговорів у Женеві.

Про це Рустем Умєров повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
