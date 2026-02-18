Рустем Умеров, представители США и ЕС обсудили итоги первого раунда переговоров в Женеве

Срочная новость

Вечером во вторник, 17 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров: Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Стороны обсудили итоги первого раунда переговоров в Женеве.

Об этом Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

