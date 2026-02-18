Переговоры в Женеве 17-18 февраля — Буданов прокомментировал

Буданов назвал переговоры в Женеве непростыми — детали
Дата публикации 18 февраля 2026 15:54
Украинская делегация на переговорах с Россией и США в Женеве. Фото: Reuters
В Женеве завершился очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами Америки. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов, который был в составе делегации из Киева, оценил переговоры.
Об этом руководитель ОП сообщил в среду, 18 февраля, передает Новости.LIVE.
"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению - уже в ближайшее время", - написал Буданов.
