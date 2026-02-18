Зустріч України і РФ в Женеві — про що говорили з Мединським

Термінова новина

Після тристоронніх переговорів Україна та Росія провели окрему зустріч, де брали участь троє осіб. Під час цієї розмови не було нічого особливого і це не можна назвати окремемим форматом.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Новини.LIVE.

Двостороння зустріч України і РФ в Женеві

"Ну це точно не варто вважати якимось окремим форматом і тим більше якось називати. Сам цей чоловік виявив бажання зустрітись додатково, певні уточнюючі речі були про те, що обговорювалось раніше. Нічого особливого. Делегація за підсумками уже в Києві буде доповідати президенту про всі деталі, і про це повідомимо", — сказав Литвин.

