Україна
У Женеві Україна та Росія провели окрему зустріч — що відомо

У Женеві Україна та Росія провели окрему зустріч — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 19:52
Україна і Росія провели окрему зустріч у Женеві після переговорів
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Україна та Росія провели окрему двосторонню зустріч після основного раунду перемовин у Женеві, на якій були присутні також Сполучені Штати Америки. Теми спілкування наразі невідомі.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 18 лютого.

Читайте також:

Зустріч України та Росії

На двосторонній зустрічі були представлені представники російської та української делегацій. Йдеться про Давида Арахамію, Рустема Умєрова та Володимира Мединського. 

У коментарі російським ЗМІ представник Москви підтвердив, що була окрема зустріч з Україною після перемовин. Відомо, що вона тривала приблизно півтори години.

Переговори в Женеві — які результати

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах у Женеві були два напрямки — військовий та політичний. За його словами, напрацювання є.

Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що переговори між Україною, Росією та США були змістовними та результативними. А керівник ОП Кирило Буданов каже, що розмова була непростою, але важливою

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив на брифінгу, що вже є домовленість про наступну зустріч України з Росією, але наразі без деталей. Також він висловився про важливість участі європейців.

Відомо, що за підсумками перемовин сторони домовилися не розкривати деталей

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
