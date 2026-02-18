Тихий висловився про участь Європи у перемовинах щодо закінчення війни

Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував участь європейців у перемовинах в Женеві. За його словами, для України це важливо.

Про це Георгій Тихий повідомив на брифінгу для ЗМІ у середу, 18 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Читайте також:

Перемовини в Женеві

Тихий розповів, що основними темами під час переговорів були військово-політичні теми, а також гуманітарні.

"Ми дякуємо Сполученому Штату за просування цього процесу, за всі зусилля, які вони дійсно щиро докладають для того, щоб це все рухалося вперед до миру. І ми дякуємо також Швейцарії за організацію, за надання цього майданчика в Женеві", — наголосив він.

За його словами, для України дуже важлива присутність європейців під час перемовин. Київ координує з європейськими партнерами дії. Тихий наголосив, що це принципова позиція країни, що Європа має бути безпосередньо залучена.

"Що стосується суто військової складової, такої технічної, то вона була достатньо конструктивна. Тобто, ми можемо констатувати, що на рівні військових, на такому нейтральному технічному рівні, є розуміння того, як буде відбуватись операція досягнення припинення вогню, як буде відбуватись це припинення вогню, моніторинг цього припинення вогню", — каже Тихий.

Моніторинг точно буде за участі США. За його словами, це дуже важливо, оскільки між 2014 і 2022 роками складно відбувався моніторинг за участю ОБСЄ.

Як пройшли перемовини за участю США, України та Росії

Керівник ОП Кирило Буданов оцінив перемовини у Женеві. За його словами, розмова була непростою, але важливою. Він анонсував продовження найближчим часом. А секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що перемовини були змістовними та результативними.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на перемовинах були два напрямки — військовий та політичний.

А після першого раунду перемовин 17 лютого Умєров провів зустріч із представниками США та європейськими партнерами.