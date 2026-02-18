В МИД прокомментировали участие Европы в переговорах в Женеве

Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий объяснил, почему для Украины важно участие европейцев в переговорах в Женеве. Они проходили в трехстороннем формате — с Россией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом Георгий Тихий сообщил на брифинге для СМИ в среду, 18 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Переговоры в Женеве

Тихий рассказал, что основными темами во время переговоров были военно-политические темы, а также гуманитарные.

"Мы благодарим Соединенные Штаты за продвижение этого процесса, за все усилия, которые они действительно искренне прилагают для того, чтобы это все двигалось вперед к миру. И мы благодарим также Швейцарию за организацию, за предоставление этой площадки в Женеве", — подчеркнул он.

По его словам, для Украины очень важно присутствие европейцев во время переговоров. Киев координирует с европейскими партнерами действия. Тихий отметил, что это принципиальная позиция страны, что Европа должна быть непосредственно вовлечена.

"Что касается чисто военной составляющей, такой технической, то она была достаточно конструктивная. То есть, мы можем констатировать, что на уровне военных, на таком нейтральном техническом уровне, есть понимание того, как будет происходить операция достижения прекращения огня, как будет происходить это прекращение огня, мониторинг этого прекращения огня", — говорит Тихий.

Мониторинг точно будет при участии США. По его словам, это очень важно, поскольку между 2014 и 2022 годами сложно происходил мониторинг с участием ОБСЕ.

Как прошли переговоры с участием США, Украины и России

Руководитель ОП Кирилл Буданов оценил переговоры в Женеве. По его словам, разговор был непростым, но важным. Он анонсировал продолжение в ближайшее время. А секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что переговоры были содержательными и результативными.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах были два направления — военное и политическое.

А после первого раунда переговоров 17 февраля Умеров провел встречу с представителями США и европейскими партнерами.