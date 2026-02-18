Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД прокомментировали присутствие европейцев на переговорах

В МИД прокомментировали присутствие европейцев на переговорах

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 18:10
В МИД прокомментировали участие Европы в переговорах в Женеве
Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий объяснил, почему для Украины важно участие европейцев в переговорах в Женеве. Они проходили в трехстороннем формате — с Россией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом Георгий Тихий сообщил на брифинге для СМИ в среду, 18 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Переговоры в Женеве

Тихий рассказал, что основными темами во время переговоров были военно-политические темы, а также гуманитарные.

"Мы благодарим Соединенные Штаты за продвижение этого процесса, за все усилия, которые они действительно искренне прилагают для того, чтобы это все двигалось вперед к миру. И мы благодарим также Швейцарию за организацию, за предоставление этой площадки в Женеве", — подчеркнул он.

По его словам, для Украины очень важно присутствие европейцев во время переговоров. Киев координирует с европейскими партнерами действия. Тихий отметил, что это принципиальная позиция страны, что Европа должна быть непосредственно вовлечена.

"Что касается чисто военной составляющей, такой технической, то она была достаточно конструктивная. То есть, мы можем констатировать, что на уровне военных, на таком нейтральном техническом уровне, есть понимание того, как будет происходить операция достижения прекращения огня, как будет происходить это прекращение огня, мониторинг этого прекращения огня", — говорит Тихий.

Мониторинг точно будет при участии США. По его словам, это очень важно, поскольку между 2014 и 2022 годами сложно происходил мониторинг с участием ОБСЕ.

Как прошли переговоры с участием США, Украины и России

Руководитель ОП Кирилл Буданов оценил переговоры в Женеве. По его словам, разговор был непростым, но важным. Он анонсировал продолжение в ближайшее время. А секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что переговоры были содержательными и результативными.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах были два направления — военное и политическое.

А после первого раунда переговоров 17 февраля Умеров провел встречу с представителями США и европейскими партнерами.

США переговоры Украина Европа Россия Георгий Тихий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации