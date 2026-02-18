Відео
Сторони домовилися не розкривати деталей переговорів в Женеві

Сторони домовилися не розкривати деталей переговорів в Женеві

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 16:53
Переговори в Женеві — чи будуть розкривати деталі для ЗМІ
Тристоронні переговори в Женеві. Фото: REUTERS

У Женеві 18 лютого пройшов другий раунд тристоронніх переговорів. Однак сторони домовилися не розкривати деталей зустрічі для журналістів.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE, яка зараз працює у Швейцарії, в ефірі День.LIVE

Читайте також:

Другий день переговорів у Женеві

Журналістка розповіла, що всі учасники переговорного процесу домовились про те, що кожна зі сторін дає приблизно однаковий таймінг заяв і приблизно однакові заяви. Так, секретар РНБО Рустем Умєрові не відповів на питання преси, і це не передбачалося самою концепцією його заяви. 

Також наша коресрондентка нагадала, що під час брифінгу за підсумками переговорів Умєров повідомив про прогрес, але зазначив, що поки без деталей. 

Сторони прояснили низку питань, а наступний крок — досягти консенсусу, для подання рішень президентам. 

Як проходять тристоронні переговори у Женеві

Нагадаємо, перший раунд переговорів у Женеві розпочався 17 лютого. На порядку денному були безпекові та гуманітарні питання. Українська делагація мала завдання — максимально просунути рішення, які можуть наблизити мир. 

Дискусія проходила у режимі максимальної тиші і навіть росіяни тримають інформацію під суворою таємницею. Найскладнішими залишаються питання територій та ЗАЕС і переговірники не зрушили з мертвої точки з приводу цього. 

У США висловили сумніви, що росіяни серйозно налаштовані припинити війну в Україні. За словами посла США при НАТО Метью Вітакера, сторонам не вдається дійти згоди.

Після завершення переговорів Рустем Умєров розповів, що обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. Після цього роботу продовжили в групах за напрямами.

Вже 18 лютого у Женеві розпочався новий раунд переговорів між Україною, США та Росією. Команди працюють над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора.

Незадовго Володимир Зеленський розкрив перші підсумки перемовин у Женеві. Він пояснив, що є два напрямки — військовий та політичний і в одному з них "є напрацювання". 

Також політичний експерт Олексій Голобуцький заявив, що Росія програє переговорний трек після долучення Кирила Буданова. Зазначається, що "з його приходом переговори перейшли з площини пропагандистських наративів у формат чітких позицій, безпекових розрахунків і предметної відповідальності".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
