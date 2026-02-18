Видео
Переговоры в Женеве — стороны не будут раскрывать детали для СМИ

Переговоры в Женеве — стороны не будут раскрывать детали для СМИ

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 16:53
Переговоры в Женеве — стороны не раскроют детали для СМИ
Трехсторонние переговоры в Женеве. Фото: REUTERS

Второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией прошел 18 февраля в Женеве. После встречи стороны договорились не раскрывать подробности журналистам. 

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE, которая сейчас работает в Швейцарии, в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Второй день переговоров в Женеве

Журналистка рассказала, что все участники переговорного процесса договорились о том, что каждая из сторон дает примерно одинаковый тайминг заявлений и примерно одинаковые заявления. Так, секретарь СНБО Рустем Умеров не ответил на вопросы прессы, и это не предусматривалось самой концепцией его заявления.

Также наша кореспондентка напомнила, что во время брифинга по итогам переговоров Умеров сообщил о прогрессе, но отметил, что пока без деталей.

Стороны прояснили ряд вопросов, а следующий шаг — достичь консенсуса, для представления решений президентам.

Как проходят трехсторонние переговоры в Женеве

Напомним, первый раунд переговоров в Женеве начался 17 февраля. На повестке дня были вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Украинская делегация имела задачу — максимально продвинуть решения, которые могут приблизить мир.

Дискуссия проходила в режиме максимальной тишины и даже россияне держат информацию под строгой тайной. Самыми сложными остаются вопросы территорий и ЗАЭС и переговорщики не сдвинулись с мертвой точки по поводу этого.

В США выразили сомнения, что россияне серьезно настроены прекратить войну в Украине. По словам посла США при НАТО Мэтью Уитакера, сторонам не удается прийти к согласию.

После завершения переговоров Рустем Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. После этого работу продолжили в группах по направлениям.

Уже 18 февраля в Женеве начался новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Команды работают над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера.

Незадолго Владимир Зеленский раскрыл первые итоги переговоров в Женеве. Он пояснил, что есть два направления - военное и политическое и в одном из них "есть наработки".

Также политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что Россия проигрывает переговорный трек после приобщения Кирилла Буданова. Отмечается, что "с его приходом переговоры перешли из плоскости пропагандистских нарративов в формат четких позиций, расчетов по безопасности и предметной ответственности".

