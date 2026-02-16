Эксперт заявил о проигрыше России на переговорном треке из-за Буданова

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Привлечение главы Офиса Президента Кирилла Буданова к переговорам испортило положение РФ. Москва начала проигрывать на переговорном треке на уровне фактов и конкретики. Россия больше не диктует условия.

Такие мысли высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Политэксперт о Буданове на переговорах

"В любой непонятной ситуации — выпускай Мединского. Такую тактику решил применить Путин. Потому что Россия проигрывает переговорный трек. Проигрывает на уровне фактов, конкретики и аргументов. Ситуация заметно изменилась после вхождения в украинскую делегацию Кирилла Буданова. Только ленивый не заметил, как с его приходом переговоры перешли из плоскости пропагандистских нарративов в формат четких позиций, безопасностных расчетов и предметной ответственности. До этого на переговоры выпустили даже одного из самых опытных людей в РФ — начальника ГРУ Игоря Костюкова", — написал Голобуцкий.

Эксперт добавил, что такой ход россиян не "сломал" Буданова и всю украинскую переговорную группу. Интересами нашего государства не пренебрегли.

"Даже российскому хайлевел-разведчику оказалось непросто согласовывать реальную военную ситуацию РФ с вымышленными нарративами и сконструированной "параллельной" реальностью. Это точно не на руку Кремлю. Поэтому сейчас Кремль решил идти по старой схеме — снова выпускает на арену нового раунда переговоров в Женеве Владимира Мединского. Персонажа, призванного не договариваться, а размывать смыслы историческими мифами и информационным шумом", — подчеркнул блогер.

Несмотря на это эксперт высказал мнение, что привлечение Мединского ранее было преимущественно для затягивания всего процесса и внутреннего телевизионного эффекта в РФ. Однако сейчас возвращение Мединского имеет значительно более конкретную и персонифицированную цель.

"Москва пытается организовать деградацию всего переговорного процесса и перевести его из плоскости безопасности конкретики в идеологическую полемику. Потому что когда Россия не способна конкурировать уровнем фигур и содержанием их позиций, она просто пытается разрушать их влияние. И вместо конкуренции по сути прибегает к тактике разбалансировки", — констатировал политолог.

Голобуцкий убежден, что это — прямая попытка Путина выбить почву из-под ног Буданова.

"Понятно, из этого ничего не получится. Пока что налаженная Будановым системная работа ГУР успешно выбивает из-под ног Путина экономику — нефте-газодобычу, переработку и транспортировку. А еще впереди новые санкции. Стратегически "мединизация" переговорного процесса означает, что Россия больше не диктует условия, а вынуждена как-то реагировать и петлять. Война основывается на хитростях и именно благодаря хитростям Буданова и всей украинской делегации противник снова оказался в ситуации, где он вынужден догонять наши действия. Это еще один прямой сигнал потерь позиций России", — уверен Голобуцкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кирилл Буданов отправился на трехсторонние переговоры в Женеву.

Также мы рассказывали о том, что политолог Игорь Когут считает Буданова "козырной картой" в переговорах.