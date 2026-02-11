Видео
Главная Новости дня Политолог назвал Буданова козырной картой переговоров

Политолог назвал Буданова козырной картой переговоров

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 09:35
Политолог Когут назвал Кирилла Буданова козырной картой Украины в переговорах
Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Политолог Игорь Когут оценил роль руководителя Офиса Президента и главы делегации Кирилла Буданова в переговорах. Он назвал его козырной картой. По словам Когута, сейчас ставка на предметность, а не политику.

Об этом Игорь Когут сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Роль Буданова в переговорах по завершению войны

Когут отметил, что Буданов важен настолько, насколько его воспринимает другая сторона. По его словам, доверие и уважение повышают шансы на результат, тогда как формальный подход только усложняет переговоры.

"Мы переходим к предметным разговорам, не политическим заявлениям. Мы вызвали с российской стороны так же более предметных людей этой делегацией. Это изменение парадигмы этих переговоров. Быть оптимистами, что они что-то там ускорят, не хотелось бы быть. Но, в принципе, мы видим более переход к предметности. Меньше политики, больше предметности", — говорит политолог.

По его словам, Буданов — это карта Украины, возможно, козырная. В то же время решающими остаются команда, подход и появление предметности.

"А с точки зрения личности, действительно, американцы очень уважают военных", — добавил руководитель ОП.

Напомним, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что изменение состава команды переговорщиков может приблизить завершение войны в Украине.

Ранее нардеп Юрий Камельчук оценил участие Буданова в переговорах.

война переговоры Украина политики Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
