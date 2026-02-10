Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры с Арахамией и Будановым принесут мир, — Гетманцев

Переговоры с Арахамией и Будановым принесут мир, — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 13:00
Появление Буданова и Арахамии на переговорах принесет мир — Гетманцев
Кирилл Буданов и Давид Арахамия разговаривают с Владимиром Зеленским. Фото: ОП

Изменение состава команды переговорщиков может приблизить мир в Украине. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия способны ускорить завершение войны.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев во время пленарного заседания во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что меняет появление Арахамии и Буданова на переговорах

Гетманцев поблагодарил команду переговорщиков и отметил, что они продвигаются непросто. Россияне выдвигают дополнительные условия.

"Но я убежден в том, что смена переговорщиков и добавление, в частности, Давида Арахамии и Кирилла Буданова в команду переговорщиков придаст мощный толчок к тому, чтобы мы наконец пришли к миру", — отметил Гетманцев.

Он отметил, что парламентарии должны объединиться и работать ради мира и будущего Украины. Гетманцев призвал депутатов забыть о популизме.

"Мы должны прекратить бездействие политические игры и популизм, который сегодня расцвел в этом зале. Он не кричит, он взывает об исторических параллелях с УНР 1918 года. Мы должны с вами прекратить быть политиками и стать государственниками", — сказал глава финансового комитета ВР.

Он отметил, что депутаты должны поддержать сверхважные финансовые решения для страны "накануне очень тяжелой ситуации". Гетманцев отметил значимость проведения пенсионной реформы, а также поддержки евроинтеграции.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Юрий Камельчук положительно оценил появление Буданова на переговорах. Он подчеркнул, что это изменило формат переговоров.

Также мы рассказывали о том, мог бы Буданов победить на выборах в Верховную Раду — результаты опроса.

Давид Арахамия переговоры Даниил Гетманцев Кирилл Буданов мирное соглашение
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации