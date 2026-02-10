Появление Буданова и Арахамии на переговорах принесет мир — Гетманцев

Кирилл Буданов и Давид Арахамия разговаривают с Владимиром Зеленским. Фото: ОП

Изменение состава команды переговорщиков может приблизить мир в Украине. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия способны ускорить завершение войны.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев во время пленарного заседания во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Что меняет появление Арахамии и Буданова на переговорах

Гетманцев поблагодарил команду переговорщиков и отметил, что они продвигаются непросто. Россияне выдвигают дополнительные условия.

"Но я убежден в том, что смена переговорщиков и добавление, в частности, Давида Арахамии и Кирилла Буданова в команду переговорщиков придаст мощный толчок к тому, чтобы мы наконец пришли к миру", — отметил Гетманцев.

Он отметил, что парламентарии должны объединиться и работать ради мира и будущего Украины. Гетманцев призвал депутатов забыть о популизме.

"Мы должны прекратить бездействие политические игры и популизм, который сегодня расцвел в этом зале. Он не кричит, он взывает об исторических параллелях с УНР 1918 года. Мы должны с вами прекратить быть политиками и стать государственниками", — сказал глава финансового комитета ВР.

Он отметил, что депутаты должны поддержать сверхважные финансовые решения для страны "накануне очень тяжелой ситуации". Гетманцев отметил значимость проведения пенсионной реформы, а также поддержки евроинтеграции.

