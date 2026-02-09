Видео
Главная Новости дня Потенциальный политпроект Буданова вырос в рейтингах, — опрос

Потенциальный политпроект Буданова вырос в рейтингах, — опрос

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 20:02
Потенциальный политпроект Буданова вырос в рейтингах, -опрос
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

На потенциальных выборах в Верховную Раду политический проект руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова вошел бы в тройку лидеров по уровню электоральной поддержки украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией New Image Marketing Group, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Рейтинг Буданова

Согласно исследованию, за партию Буданова готовы проголосовать 10,2% респондентов. По сравнению с декабрем 2025 года, когда уровень ее поддержки составлял 5,4%, рейтинг проекта вырос почти вдвое и это самый высокий показатель роста среди ведущих политических сил.

Для сравнения, поддержка партии "Европейская солидарность" также составляет 10,2%, однако с декабря ее рейтинг вырос всего на 1,8%. Партия Валерия Залужного сохраняет лидерство с показателем 11,1%, в то же время ее поддержка относительно декабря уменьшилась на 2,1%.

Негативную динамику также демонстрируют политические силы, ассоциированные с президентом Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым. В частности, рейтинг проекта Владимира Зеленского снизился до 9,9%, а поддержка партии Дмитрия Разумкова — до 4,8%.

Напомним, что до этого сообщалось, как Кирилл Буданов прокомментировал новый этап переговоров в Абу-Даби.

Также стало известно о том, что нардеп Ярослав Железняк оценил изменения в ОП после назначения Буданова.

выборы украинцы рейтинг политики Кирилл Буданов
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
