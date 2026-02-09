Потенциальный политпроект Буданова вырос в рейтингах, -опрос

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

На потенциальных выборах в Верховную Раду политический проект руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова вошел бы в тройку лидеров по уровню электоральной поддержки украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией New Image Marketing Group, передает Новини.LIVE.

Рейтинг Буданова

Согласно исследованию, за партию Буданова готовы проголосовать 10,2% респондентов. По сравнению с декабрем 2025 года, когда уровень ее поддержки составлял 5,4%, рейтинг проекта вырос почти вдвое и это самый высокий показатель роста среди ведущих политических сил.

Для сравнения, поддержка партии "Европейская солидарность" также составляет 10,2%, однако с декабря ее рейтинг вырос всего на 1,8%. Партия Валерия Залужного сохраняет лидерство с показателем 11,1%, в то же время ее поддержка относительно декабря уменьшилась на 2,1%.

Негативную динамику также демонстрируют политические силы, ассоциированные с президентом Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым. В частности, рейтинг проекта Владимира Зеленского снизился до 9,9%, а поддержка партии Дмитрия Разумкова — до 4,8%.

