Железняк заявил об изменениях в ОП после назначения Буданова

После того, как Кирилл Буданов возглавил Офис президента, политические процессы в Украине, по наблюдениям отдельных участников, начали выглядеть более упорядоченно. Отдельно он добавил, что после того, как Буданов возглавил переговорную группу, Россия соответственно пересмотрела состав своей делегации и повысила ее.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, подводя итоги месяца работы в ОП.

Железняк подчеркнул, что не относится к сторонникам Офиса президента, однако, по его словам, после разговоров с разными людьми услышал одинаковую оценку: ситуация "стала лучше".

"Поэтому все говорят, что совещания проводятся, работа работает, все знают, что делать. Никто не распространяет какую-то странную конспирологию, все нормально могут прийти к президенту пообщаться, подписать законопроекты, просто доложить по своей тематике. То, что я вижу, то на этих совещаниях тоже происходит привлечение большого количества новых людей, которые могут донести какое-то свое мнение. Что, в принципе, мне кажется, очень позитивно", — отметил Железняк.

Для него как представителя парламента, добавил Железняк, показательным стало изменение взаимодействия Офиса президента с Верховной Радой. Он сказал, что ОП, по его ощущениям, перестал "нарезать задачи" парламенту и навязывать повестку дня. По словам депутата, президент собирает людей и озвучивает видение, но это происходит в формате коммуникации.

"Я не слышал не от кого, не от Стефанчука, не от господина Корниенко, не от Давида Арахамии, не от глав комитетов, чтобы из ОП звонили, навязывали повестку дня. Сейчас происходит нормальное взаимодействие", — рассказал нардеп.

Отдельно депутат остановился на теме мирных переговоров. Он заявил, что после того, как Кирилл Буданов присоединился к переговорной группе, процесс активизировался.

"Я здесь не буду сильно углубляться именно в суть переговоров, насколько там можно было сделать лучше и хуже. Но для меня откровенно показательно, что враги заменили свое свое представительство на более высокое. Соответственно, так делается симметрично к тому, кто сейчас представляет нас. Фактор нового главы Буданова сыграл положительную роль, чему я искренне рад", — высказал свое мнение Ярослав Железняк.

В то же время Железняк признал, что политический процесс, по его мнению, и дальше имеет немало недостатков. Однако он подчеркнул: как оппозиционный депутат теперь имеет меньше поводов для критики Офиса президента и самого президента, чем раньше.

"Если честно и объективно, вам придется здесь поверить, что я до сих пор не продался власти и до сих пор их активно критикую и буду критиковать, но за месяц оно просто стало как-то лучше в плане институциональной способности. В эти 30 дней, которые произошли между 2 января и 2 февраля, можно сказать, что система начала меняться", — констатировал Ярослав Железняк.

Напомним, также в США проанализировали и оценили деятельность Кирилла Буданова в рамках переговорной группы.

Ранее Владимир Зеленский комментировал, почему сделал именно такие кадровые изменения в Офисе Президента.