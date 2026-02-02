Железняк заявив про зміни в ОП після призначення Буданова

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE

Після того, як Кирило Буданов очолив Офіс президента, політичні процеси в Україні, за спостереженнями окремих учасників, почали виглядати більш впорядковано. Окремо він додав, що після того, як Буданов очолив переговорну групу, Росія відповідно переглянула склад своєї делегації та підвищила її.

Про це заявив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, підсумовуючи місяць роботи в ОП.

Железняк підкреслив, що не належить до прихильників Офісу президента, однак, за його словами, після розмов із різними людьми почув однакову оцінку: ситуація "стала краще".

"Тож всі говорять, що наради проводяться, робота працюється, всі знають, що робити. Ніхто не розповсюджує якусь дивну конспірологію, всі нормально можуть прийти до президента поспілкуватися, підписати законопроекти, просто доповісти по своїй тематиці. Те, що я бачу, то на цих нарадах теж відбувається залучення великої кількості нових людей, які можуть донести якусь свою думку. Що, в принципі, мені здається, дуже позитивно", — зазначив Железняк.

Для нього як представника парламенту, додав Железняк, показовою стала зміна взаємодії Офісу президента з Верховною Радою. Він сказав, що ОП, за його відчуттям, перестав "нарізати задачі" парламенту і нав’язувати порядок денний. За словами депутата, президент збирає людей і озвучує бачення, але це відбувається у форматі комунікації.

"Я не чув не від кого, не від Стефанчука, не від пана Корнієнка, не від Давіда Арахамії, не від голів комітетів, щоб з ОП дзвонили, нав’язували порядок денний. Зараз відбувається нормальна взаємодія", — розповів нардеп.

Окремо депутат зупинився на темі мирних перемовин. Він заявив, що після того, як Кирило Буданов долучився до переговорної групи, процес активізувався.

"Я тут не буду сильно заглиблюватись саме в суть перемовин, наскільки там можна було зробити краще і гірше. Але для мене відверто показово, що вороги замінили свою своє представництво на більш високе. Відповідно, так робиться симетрично до того, хто зараз представляє нас. Фактор нового голови Буданова відіграв позитивну роль, чому я щиро радий", — висловив свою думку Ярослав Железняк.

Водночас Железняк визнав, що політичний процес, на його думку, і далі має чимало вад. Проте він наголосив: як опозиційний депутат тепер має менше приводів для критики Офісу президента і самого президента, ніж раніше.

"Якщо чесно і об'єктивно, вам доведеться тут повірити, що я досі не продався владі і досі їх активно критикую і буду критикувати, але за місяць воно просто стало якось краще в плані інституціональної спроможності. В оці 30 днів, які відбулися між 2 січня і 2 лютого, можна сказати, що система почала змінюватися", — констатував Ярослав Железняк.

Нагадаємо, також у США проаналізували та оцінили діяльність Кирила Буданова в рамках переговорної групи.

Раніше Володимир Зеленський коментував, чому зробив саме такі кадрові зміни в Офісі Президента.