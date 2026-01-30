Президент пояснив кадрові рішення в Офісі президента

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський пояснив логіку кадрових рішень в Офісі президента, наголосивши, що вони пов'язані з формуванням єдиного переговорного напрямку від України. За його словами, ключовим завданням було зібрати команду, здатну працювати в межах одного узгодженого треку без розгалуження.

Про це Володимир Зеленський повідомив спілкуючися із журналістами.

Реклама

Читайте також:

Зеленський пояснив призначення до Офісу Президента України в рамках переговорів

Глава держави розповів, що перед ухваленням рішень консультувався з кількома кандидатами на керівні посади в Офісі. На той момент про бажання долучитися до переговорного процесу, за словами президента, він почув від Кирила Буданова, Михайла Федорова та Сергія Кислиці. Водночас питання очолення Офісу з Павлом Палісою не обговорювали, оскільки він залучений до воєнного напряму.

"Цим я показав, що буде від України тільки одна комунікація, буде "один човен", один переговорний напрям, а не три чи чотири чи більше", — підкреслив президент", — пояснив Зеленський.

Зеленський пояснив, що тривалий час працював над формуванням двох базових сценаріїв дій. Перший передбачає досягнення миру через переговори, другий — довготривалий переговорний процес, який потребує паралельного посилення оборонного та військового компоненту. Саме з урахуванням цих підходів і формувалася нова концепція команди в Офісі президента.

Окремо глава держави повідомив про відновлення посади першого заступника керівника Офісу президента. На цю посаду призначено Сергія Кислицю, який, за словами Зеленського, має досвід і компетенції, необхідні для роботи в єдиному переговорному форматі.

Нагадаємо, роботу Кирила Буданова, як керівника ОПУ та учасника переговорного процесу уже встигли позитивно відзначити низка топ-посадовців.

Також після призначення Кирила Буданова на посаду керівника ОПУ, в російських ЗМІ почалась хвиля критики та істерики від найпопулярніших пропагандистів.