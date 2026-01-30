Президент объяснил кадровые решения в Офисе президента

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил логику кадровых решений в Офисе президента, подчеркнув, что они связаны с формированием единого переговорного направления от Украины. По его словам, ключевой задачей было собрать команду, способную работать в пределах одного согласованного трека без разветвления.

Об этом Владимир Зеленский сообщил общаясь с журналистами.

Глава государства рассказал, что перед принятием решений консультировался с несколькими кандидатами на руководящие должности в Офисе. На тот момент о желании присоединиться к переговорному процессу, по словам президента, он услышал от Кирилла Буданова, Михаила Федорова и Сергея Кислицы. В то же время вопрос возглавления Офиса с Павлом Палисой не обсуждали, поскольку он вовлечен в военное направление.

"Этим я показал, что будет от Украины только одна коммуникация, будет "одна лодка", одно переговорное направление, а не три или четыре или больше", — подчеркнул президент", — пояснил Зеленский.

Зеленский пояснил, что долгое время работал над формированием двух базовых сценариев действий. Первый предусматривает достижение мира через переговоры, второй — длительный переговорный процесс, который требует параллельного усиления оборонного и военного компонента. Именно с учетом этих подходов и формировалась новая концепция команды в Офисе президента.

Отдельно глава государства сообщил о восстановлении должности первого заместителя руководителя Офиса президента. На эту должность назначен Сергей Кислица, который, по словам Зеленского, имеет опыт и компетенции, необходимые для работы в едином переговорном формате.

Напомним, работу Кирилла Буданова, как руководителя ОПУ и участника переговорного процесса уже успели положительно отметить ряд топ-чиновников.

Также после назначения Кирилла Буданова на должность руководителя ОПУ, в российских СМИ началась волна критики и истерики от самых популярных пропагандистов.