Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Президент объяснил, почему назначил Буданова руководителем ОПУ

Президент объяснил, почему назначил Буданова руководителем ОПУ

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:32
Президент объяснил кадровые решения в Офисе президента
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил логику кадровых решений в Офисе президента, подчеркнув, что они связаны с формированием единого переговорного направления от Украины. По его словам, ключевой задачей было собрать команду, способную работать в пределах одного согласованного трека без разветвления.

Об этом Владимир Зеленский сообщил общаясь с журналистами.

Реклама
Читайте также:

Зеленский объяснил назначение в Офис Президента Украины в рамках переговоров

Глава государства рассказал, что перед принятием решений консультировался с несколькими кандидатами на руководящие должности в Офисе. На тот момент о желании присоединиться к переговорному процессу, по словам президента, он услышал от Кирилла Буданова, Михаила Федорова и Сергея Кислицы. В то же время вопрос возглавления Офиса с Павлом Палисой не обсуждали, поскольку он вовлечен в военное направление.

"Этим я показал, что будет от Украины только одна коммуникация, будет "одна лодка", одно переговорное направление, а не три или четыре или больше", — подчеркнул президент", — пояснил Зеленский.

Зеленский пояснил, что долгое время работал над формированием двух базовых сценариев действий. Первый предусматривает достижение мира через переговоры, второй — длительный переговорный процесс, который требует параллельного усиления оборонного и военного компонента. Именно с учетом этих подходов и формировалась новая концепция команды в Офисе президента.

Отдельно глава государства сообщил о восстановлении должности первого заместителя руководителя Офиса президента. На эту должность назначен Сергей Кислица, который, по словам Зеленского, имеет опыт и компетенции, необходимые для работы в едином переговорном формате.

Напомним, работу Кирилла Буданова, как руководителя ОПУ и участника переговорного процесса уже успели положительно отметить ряд топ-чиновников.

Также после назначения Кирилла Буданова на должность руководителя ОПУ, в российских СМИ началась волна критики и истерики от самых популярных пропагандистов.

Владимир Зеленский Офис президента Михаил Федоров переговоры Кирилл Буданов Павел Палиса
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации