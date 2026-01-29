Микола Голомша дав оцінку Буданову на переговорах

Кирило Буданов на переговорах. Фото ілюстративне: Буданов/Facebook

Ексзаступник Генерального прокурора України Микола Голомша вважає, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час перемовин продемонстрував гідну поведінку. Також правник розкритикував популярний у політиці термін "команда".

Про це Микола Голомша зазначив в ефірі Ранок.LIVE.

Микола Голомша дав оцінку діям Буданова

Ексочільник ГУР та чинний керівник ОП сподобався Голомші своєю поведінкою в Абу-Дабі і в США. Голомша зазаначив, що Буданов "не пригинався, не посміхався, як це робив Умєров і Арахамія, а гідно подавав руку. Це дуже важливо, воюючій державі — особливо".

Також Голомша відзначив, що Буданов говорив без паперу, відповідаючи на питання безхитрісно та органічно. Ексзаступник Генпрокурора висловив побажання, щоб його поведінка, була такою і надалі, бо це стратегічно вірна формула поведінки українця.

"Розуміє, що за його спиною не команда, як то люблять казати. Знаєте, вже більше двох десятків років – "команда". Я вважаю, що за "команду" треба просто людям проганяти тих політиків. Не може бути "команди" у державній справі. Це мають бути державники, це має бути державний апарат, і не може бути ніякої команди, бо це корупція", — додав Голомша.

