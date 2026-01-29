Відео
Головна Новини дня Буданов на переговорах показав рівень державника — Голомша

Буданов на переговорах показав рівень державника — Голомша

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 14:02
Микола Голомша дав оцінку Буданову на переговорах
Кирило Буданов на переговорах. Фото ілюстративне: Буданов/Facebook

Ексзаступник Генерального прокурора України Микола Голомша вважає, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час перемовин продемонстрував гідну поведінку. Також правник розкритикував популярний у політиці термін "команда".

Про це Микола Голомша зазначив в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Микола Голомша дав оцінку діям Буданова

Ексочільник ГУР та чинний керівник ОП сподобався Голомші своєю поведінкою в Абу-Дабі і в США. Голомша зазаначив, що Буданов "не пригинався, не посміхався, як це робив Умєров і Арахамія, а гідно подавав руку. Це дуже важливо, воюючій державі — особливо".

Також Голомша відзначив, що Буданов говорив без паперу, відповідаючи на питання безхитрісно та органічно. Ексзаступник Генпрокурора висловив побажання, щоб його поведінка, була такою і надалі, бо це стратегічно вірна формула поведінки українця. 

"Розуміє, що за його спиною не команда, як то люблять казати. Знаєте, вже більше двох десятків років – "команда". Я вважаю, що за "команду" треба просто людям проганяти тих політиків. Не може бути "команди" у державній справі. Це мають бути державники, це має бути державний апарат, і не може бути ніякої команди, бо це корупція", — додав Голомша.

Нагадаємо, що Кирило Буданов вшанував пам'ять героїв Крут. Він наголосив що їх героїзм став символом відваги українців.

Раніше ми також інформували, що українські медіа звернули увагу на прогнози, які озвучував Кирило Буданов. Частина з них підтвердилася, а інші залишаються актуальними.

Офіс президента США переговори Кирило Буданов ГУР
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
