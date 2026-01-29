День пам'ять героїв Крут — Кирило Буданов вшанував пам'ять оборонців

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вшанував пам'ять героїв, який загинули у бою під Крутами 1918 року. Він наголосив що трагедія стала символом мужності та відваги українців.

Про це керівник ОП написав у своєму Telegram в четвер, 29 січня.

Реклама

Читайте також:

Буданов згадав про подвиг українських юнаків у бою під Крутами

29 січня в Україні вшановують День пам'яті Героїв Крут — українських студентів, курсантів і добровольців, які вступили в бій із значно чисельнішою московською армією під час першої радянсько-української війни.

"Вони не були професійними воїнами, багато хто вперше тримав зброю, але кожен розумів головне: Україну треба захищати. Їхній бій затримав ворога на кілька днів. Саме цей час дав Українській Народній Республіці змогу укласти міжнародний договір і дістати визнання незалежності", — згадав Буданов.

Керівник ОП підкреслив, що юнаки під Крутами боролися не за окрему позицію чи станцію, а за майбутнє української держави.

"Крути довели просту істину: державність неможлива без готовності її захищати. Ця істина об'єднує всі покоління українських воїнів, від крутянців до захисників Донецького аеропорту та нинішніх оборонців. Справжня пам'ять про подвиг Героїв Крут — це наша відповідальність за державу, яку вони захищали. Ми маємо будувати країну, варту їхньої самопожертви, — країну конкурентоспроможну, без корупції, із сильними інституціями та громадянським суспільством", — написав Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов у День пам'ять жертв Голокосту закликав світ зупинити російську агресію, щоб не повторювати трагічних помилок минулого.

А також у ЗМІ оцінили, які прогнози керівника ОП щодо закінчення війни справдилися.