День память героев Крут - Кирилл Буданов почтил память защитников

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов почтил память героев, погибших в бою под Крутами 1918 года. Он отметил, что трагедия стала символом мужества и отваги украинцев.

Об этом руководитель ОП написал в своем Telegram в четверг, 29 января.

Буданов вспомнил о подвиге украинских юношей в бою под Крутами

29 января в Украине чтят День памяти Героев Крут — украинских студентов, курсантов и добровольцев, которые вступили в бой со значительно более многочисленной московской армией во время первой советско-украинской войны.

"Они не были профессиональными воинами, многие впервые держали оружие, но каждый понимал главное: Украину надо защищать. Их бой задержал врага на несколько дней. Именно это время дало Украинской Народной Республике возможность заключить международный договор и получить признание независимости", — вспомнил Буданов.

Руководитель ОП подчеркнул, что юноши под Крутами боролись не за отдельную позицию или станцию, а за будущее украинского государства.

"Круты доказали простую истину: государственность невозможна без готовности ее защищать. Эта истина объединяет все поколения украинских воинов, от крутянцев до защитников Донецкого аэропорта и нынешних защитников. Настоящая память о подвиге Героев Крут — это наша ответственность за государство, которое они защищали. Мы должны строить страну, достойную их самопожертвования, — страну конкурентоспособную, без коррупции, с сильными институтами и гражданским обществом", — написал Буданов.

