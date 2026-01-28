СМИ рассказали об осуществлении ключевых прогнозов Буданова

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Украинские медиа обратили внимание на прогнозы, которые Кирилл Буданов озвучивал за время своего пятилетнего пребывания на должности руководителя Главного управления разведки. Часть из них уже подтвердилась, другие остаются актуальными или находятся в процессе реализации.

Об этом говорится в материале аналитического портала "Слово і діло".

В публикации напоминают, что одним из первых прогнозов Буданова было предупреждение о начале полномасштабного вторжения России за пределами Донбасса. Он говорил о наступлении на Киев со стороны Чернобыля, а также об угрозе для Харькова и Херсона. Дальнейшее развитие событий показало, что эти оценки оказались точными.

Также в марте 2022 года Буданов заявлял, что Беларусь не будет вступать в войну полноценно. По данным аналитиков, эта позиция и в дальнейшем соответствует реальной ситуации.

Отдельно в материале отмечается, что сбылся и прогноз относительно успехов Вооруженных сил Украины до конца 2022 года. Речь идет об освобождении значительной части Харьковской области и Херсона, что стало одними из крупнейших военных достижений того периода.

Какие прогнозы Кирилла Буданова сбылись, какие сбылись частично или не сбылись вовсе. Фото: Слово і діло

"Осуществляется прогноз бывшего разведчика, что попытки РФ захватить Украину провалятся — за последний год россияне не имели существенных побед на поле боя, при этом часто выдавали фейковые "освобождения" городов за реальность. Между тем сама армия РФ несет значительные потери", — говорится в материале "Слово і діло".

Еще один прогноз, который сбылся на 100% касается отсутствия массовых протестов в России из-за войны. Как объяснял сам Буданов, значительная часть российского общества поддерживает действия власти, что является следствием многолетней пропаганды.

В материале также упоминаются экономические оценки Буданова. Он прогнозировал, что на четвертый год войны Россия столкнется с ощутимыми экономическими проблемами. Аналитики отмечают, что в 2024 году страна пережила топливный кризис, резкий рост цен, инфляцию, усиление санкционного давления, сокращение инвестиций и падение доходов от экспорта энергоносителей.

Среди прогнозов, которые остаются актуальными, называют возможное применение Россией ядерного оружия, выплату репараций Украине после завершения войны, возвращение Крыма комбинированным путем и открытие возможностей для завершения боевых действий.

В то же время аналитики напоминают и о прогнозах, которые не оправдались. Среди них были предположения о завершении активной фазы войны до конца 2022 года, введение украинских войск в Крым весной 2023 года, окончание войны в 2023 году с выходом на границы 1991 года, а также ожидания улучшения ситуации для Украины в 2025 году и достижения режима прекращения огня.

Напомним, с тех пор как Кирилл Буданов возглавил Офис Президента Украины, в российских пропагандистских СМИ началась истерика.

Также соцопрос от КМИС показал, как украинцы относятся к Кириллу Буданову и доверяют ли ему.